05.02.2026, 06:57

«Черный список»: в Казахстане запускают новый государственный реестр

Новости Казахстана

В Казахстане создадут специальный реестр, в который будут вносить физических и юридических лиц, связанных с экономическими уголовными правонарушениями. Инициатива уже вызвала интерес у бизнеса и экспертов, поскольку речь идет о новом инструменте публичного учета рисков в сфере экономической деятельности, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото с сайта atomic-energy.ru
Фото с сайта atomic-energy.ru

Кого и на каких основаниях включат в реестр

Агентство по финансовому мониторингу разработало отдельные правила, регламентирующие порядок формирования и ведения реестра лиц, причастных к экономическим правонарушениям. Документ определяет, при каких условиях физические и юридические лица могут быть поставлены на учет, а также в каких случаях возможен их последующий вывод из реестра.

В правилах подробно описываются основания для включения и исключения, а также перечень сведений, которые будут храниться в базе. Речь идет не просто о фиксации факта правонарушения, а о системном сборе и обновлении информации, связанной с экономическими уголовными делами.

Что именно будет храниться в базе данных

Проект документа предусматривает, что реестр будет содержать структурированные сведения о лицах, признанных причастными к экономическим преступлениям. Также установлен порядок актуализации данных, условия их хранения и сроки, в течение которых информация будет находиться в системе.

Таким образом, речь идет о постоянно обновляемом массиве данных, который должен отражать актуальное состояние рисков в экономической сфере, а не разрозненные или устаревшие сведения.

Зачем государству понадобился новый реестр

В Агентстве по финансовому мониторингу подчеркивают, что основной целью создания реестра является совершенствование механизма профилактики экономических правонарушений. Предполагается, что новый инструмент позволит своевременно информировать общество и предпринимательское сообщество о потенциальных угрозах и недобросовестных участниках рынка.

Фактически реестр должен стать своеобразным ориентиром для бизнеса, позволяющим учитывать репутационные и правовые риски при ведении хозяйственной деятельности и выборе партнеров.

Повлияет ли нововведение на экономику и бизнес-климат

По данным АФМ, внедрение реестра не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий. В ведомстве заверяют, что новый механизм направлен исключительно на повышение прозрачности и предупреждение правонарушений, а не на создание дополнительных барьеров для предпринимателей.

Отмечается, что реестр не будет использоваться как карательный инструмент, а станет частью системы превентивных мер в сфере финансовой и экономической безопасности.

Когда документ вступит в силу

В настоящее время проект правил вынесен на публичное обсуждение. Замечания и предложения к документу принимаются до 19 февраля 2026 года. По итогам обсуждения правила могут быть доработаны с учетом мнений бизнеса и экспертного сообщества.

Ожидается, что после завершения всех процедур реестр станет еще одним элементом государственной политики по снижению экономических рисков и укреплению доверия в деловой среде.

