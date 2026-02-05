Казахстан меняет правила найма на работу

Мажилис внес кардинальные изменения в трудовое законодательство страны, касающиеся условий работы, защиты прав сотрудников и ограничений на использование договоров гражданско-правового характера (ГПХ). Новый пакет поправок направлен на упрощение контроля за трудовыми отношениями и повышение социальной защищенности работников, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Ограничение ГПХ: конец «маскировке» трудовых отношений

Одним из ключевых изменений стало введение запрета на заключение договоров гражданско-правового характера с физическими лицами, если в этих отношениях присутствует хотя бы один признак трудовой деятельности.

Под трудовой деятельностью закон понимает:

соблюдение установленного рабочего графика;

подчинение руководству предприятия или организации;

занятие конкретной должности;

получение регулярной заработной платы.

По сути, работодатели больше не смогут использовать ГПХ для обхода трудового законодательства, выдавая обычную работу за оказание разовых услуг.

Декрет и защита одиноких родителей

Поправки также расширяют социальные гарантии для семей:

«Декрет» для отцов: время ухода за малолетними детьми теперь учитывается в трудовом стаже неработающему отцу при назначении пенсии по возрасту.

Защита одиноких родителей: работодателю запрещено односторонне расторгать трудовой договор с одиноким родителем, вне зависимости от пола. Ранее закон использовал термин «одинокая мать», теперь он заменён на «одинокий родитель», что делает защиту гендерно-нейтральной.

Эти меры подчеркивают стремление государства к равным правам родителей и укреплению социальной защиты семей.

Безопасность на рабочем месте и новые обязанности руководителей

Поправки усиливают контроль за безопасностью труда:

В Кодекс о здравоохранении введены правила определения степени тяжести производственной травмы.

Специалист по охране труда теперь подчиняется непосредственно первому руководителю организации, закрепляя ответственность за безопасные условия работы за руководством предприятия.

Эти меры направлены на снижение числа несчастных случаев и повышение ответственности работодателей.

Коллективные договоры и соцгарантии

Законодательство также уточняет вопросы коллективного договора и социальных выплат:

Устанавливается допустимое соотношение между максимальной и минимальной заработной платой по профессиям и должностям.

Вводятся положения о пособиях и компенсациях при травмах и несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью.

Расширены полномочия уполномоченного госоргана по утверждению порядка выдачи диетической лечебной и профилактической пищи работникам.

Таким образом, государство усиливает контроль за соблюдением прав работников и социальными гарантиями в компаниях.

Что ждёт рынок труда

Эксперты отмечают, что нововведения могут кардинально изменить подход работодателей к найму:

Сократится практика использования ГПХ для постоянных работников.

Повысится социальная защищенность сотрудников и контроль за безопасностью труда.

Улучшатся условия для семейных сотрудников, особенно для одиноких родителей и молодых отцов.

Эти изменения вступят в силу после подписания поправок и станут ключевым шагом к цивилизованной и защищённой системе трудовых отношений в Казахстане.