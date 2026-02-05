18+
05.02.2026, 07:58

Казахстан меняет правила найма на работу

Новости Казахстана

Мажилис внес кардинальные изменения в трудовое законодательство страны, касающиеся условий работы, защиты прав сотрудников и ограничений на использование договоров гражданско-правового характера (ГПХ). Новый пакет поправок направлен на упрощение контроля за трудовыми отношениями и повышение социальной защищенности работников, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Ограничение ГПХ: конец «маскировке» трудовых отношений

Одним из ключевых изменений стало введение запрета на заключение договоров гражданско-правового характера с физическими лицами, если в этих отношениях присутствует хотя бы один признак трудовой деятельности.

Под трудовой деятельностью закон понимает:

  • соблюдение установленного рабочего графика;

  • подчинение руководству предприятия или организации;

  • занятие конкретной должности;

  • получение регулярной заработной платы.

По сути, работодатели больше не смогут использовать ГПХ для обхода трудового законодательства, выдавая обычную работу за оказание разовых услуг.

Декрет и защита одиноких родителей

Поправки также расширяют социальные гарантии для семей:

  • «Декрет» для отцов: время ухода за малолетними детьми теперь учитывается в трудовом стаже неработающему отцу при назначении пенсии по возрасту.

  • Защита одиноких родителей: работодателю запрещено односторонне расторгать трудовой договор с одиноким родителем, вне зависимости от пола. Ранее закон использовал термин «одинокая мать», теперь он заменён на «одинокий родитель», что делает защиту гендерно-нейтральной.

Эти меры подчеркивают стремление государства к равным правам родителей и укреплению социальной защиты семей.

Безопасность на рабочем месте и новые обязанности руководителей

Поправки усиливают контроль за безопасностью труда:

  • В Кодекс о здравоохранении введены правила определения степени тяжести производственной травмы.

  • Специалист по охране труда теперь подчиняется непосредственно первому руководителю организации, закрепляя ответственность за безопасные условия работы за руководством предприятия.

Эти меры направлены на снижение числа несчастных случаев и повышение ответственности работодателей.

Коллективные договоры и соцгарантии

Законодательство также уточняет вопросы коллективного договора и социальных выплат:

  • Устанавливается допустимое соотношение между максимальной и минимальной заработной платой по профессиям и должностям.

  • Вводятся положения о пособиях и компенсациях при травмах и несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью.

  • Расширены полномочия уполномоченного госоргана по утверждению порядка выдачи диетической лечебной и профилактической пищи работникам.

Таким образом, государство усиливает контроль за соблюдением прав работников и социальными гарантиями в компаниях.

Что ждёт рынок труда

Эксперты отмечают, что нововведения могут кардинально изменить подход работодателей к найму:

  • Сократится практика использования ГПХ для постоянных работников.

  • Повысится социальная защищенность сотрудников и контроль за безопасностью труда.

  • Улучшатся условия для семейных сотрудников, особенно для одиноких родителей и молодых отцов.

Эти изменения вступят в силу после подписания поправок и станут ключевым шагом к цивилизованной и защищённой системе трудовых отношений в Казахстане.

