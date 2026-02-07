Сабуров на концерте в Дубае шутил о возможном выдворении из России

Казахстанский комик Нурлан Сабуров во время выступления в Дубае посвятил значительную часть программы теме возможного выдворения из России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Шутки о запрете на въезд

По информации источника, артист около получаса обыгрывал ситуацию вокруг своего статуса и возможных ограничений на въезд. Со сцены он с иронией отмечал, что его «пока не выгнали из страны», а также шутил о намерении писать «суперпатриотические тексты».

Во время выступления Сабуров также в юмористической форме говорил о поддержке ужесточения миграционной политики, а российское законодательство назвал «самым справедливым в мире». Кроме того, комик предположил, что даже в случае его выдворения супруга якобы поддержит решение властей.

Просьба не снимать концерт

Как отмечается, артист обращался к зрителям с просьбой не записывать выступление на видео, чтобы избежать возможных обвинений в оскорбительных высказываниях в адрес россиян.

Скандалы вокруг артиста

Ранее появилась информация о том, что Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. По одной из версий, причиной могли стать подозрения, связанные с отмыванием доходов через посредников.

Это не первый резонансный эпизод, связанный с комиком. В прошлом его уже обвиняли в нарушении миграционного законодательства, а отдельные шутки и публичные заявления неоднократно становились поводом для обсуждений в социальных сетях и обращений со стороны общественных организаций.