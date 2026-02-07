Сборная Казахстана приняла участие в открытии XXV зимних Олимпийских игр

XXV зимние Олимпийские игры стартовали в Италии — в Милане, Кортине-д’Ампеццо и ещё восьми городах на севере страны. Событие собрало спортсменов, официальных лиц и зрителей со всего мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Тұрар Қазанғапов

Сборная Казахстана активно участвовала в церемонии открытия, демонстрируя национальный флаг и спортсменов в составе делегации.

Церемония открытия: когда и где

Официальное открытие Игр прошло 6 февраля в 20:00 по миланскому времени на легендарном стадионе «Сан-Сиро». В Казахстане на этот момент уже наступила полночь 7 февраля.

Церемония, как того требует Олимпийская хартия, включала несколько ключевых элементов:

Художественную программу, отражающую культуру и традиции принимающей страны;

Парад спортсменов всех стран-участниц;

Зажжение Олимпийского огня, символизирующего начало соревнований.

Основная тема шоу — «Гармония»

Главным символом открытия стала «Гармония», олицетворяющая:

Духовную близость двух городов-хозяев — Милана и Кортины-д’Ампеццо;

Единство всего мира, несмотря на уникальность каждого человека.

На сцене была показана масштабная постановка, которая включала:

Краткий экскурс в итальянское музыкальное искусство, скульптуру и живопись;

Элементы мировой модной индустрии;

Современную хореографию, предшествующую появлению на арене Олимпийских колец.

Особое внимание привлекло выступление американской певицы Мэрайи Кэри, исполнившей трогательную песню на итальянском языке.

Уникальная концепция церемонии

Зимние Олимпийские игры-2026 стали первой в истории Олимпиад с двумя официальными городами-хозяевами и восемью дополнительными.

Это повлияло на концепцию церемонии открытия:

Парад делегаций проходил одновременно во всех принимающих Игры городах ;

Каждая страна выходила в определённом порядке, основываясь на алфавите итальянского языка.

Казахстанская делегация на параде

Сборная Казахстана была 44-й в общем порядке выхода.

На стадионе «Сан-Сиро» с флагом страны вышел двукратный вице-чемпион мира по шорт-треку Денис Никиша. В делегацию вошли спортсмены, участвующие в конькобежных соревнованиях, проходящих в Милане.

В Ливиньо знаменосцем стала вице-чемпионка Универсиады и фристайлистка-могулистка Аяулым Амренова, после которой на парад вышли представители Казахстана в дисциплинах лыжного фристайла.

В Кортина-д’Ампеццо и Предаццо на парад отправились:

Лыжники и биатлонисты;

Горнолыжники;

Прыгуны с трамплина и двоеборцы.

Таким образом, знаменосцами Казахстана на ОИ-2026 официально стали Аяулым Амренова и Денис Никиша.

Продолжение церемонии и официальное открытие

После завершения парада делегаций, в котором приняли участие спортсмены из 92 стран, зрителей ожидало красочное шоу, знаменующее начало Белых Игр-2026.

Официальное открытие Олимпиады провёл президент Италии Серджо Маттарелла.

На церемонии впервые в истории под председательством Кирсти Ковентри в МОК выступили знаменитые итальянские артисты:

Лаура Паузини ;

Андреа Бочелли.

Расписание выступлений сборной Казахстана

Полное расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2026 доступно по официальной ссылке, где можно ознакомиться с датами, временем и видами соревнований.