Сборная Казахстана приняла участие в открытии XXV зимних Олимпийских игр

XXV зимние Олимпийские игры стартовали в Италии — в Милане, Кортине-д’Ампеццо и ещё восьми городах на севере страны. Событие собрало спортсменов, официальных лиц и зрителей со всего мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Сборная Казахстана активно участвовала в церемонии открытия, демонстрируя национальный флаг и спортсменов в составе делегации.
Официальное открытие Игр прошло 6 февраля в 20:00 по миланскому времени на легендарном стадионе «Сан-Сиро». В Казахстане на этот момент уже наступила полночь 7 февраля.
Церемония, как того требует Олимпийская хартия, включала несколько ключевых элементов:
Художественную программу, отражающую культуру и традиции принимающей страны;
Парад спортсменов всех стран-участниц;
Зажжение Олимпийского огня, символизирующего начало соревнований.
Главным символом открытия стала «Гармония», олицетворяющая:
Духовную близость двух городов-хозяев — Милана и Кортины-д’Ампеццо;
Единство всего мира, несмотря на уникальность каждого человека.
На сцене была показана масштабная постановка, которая включала:
Краткий экскурс в итальянское музыкальное искусство, скульптуру и живопись;
Элементы мировой модной индустрии;
Современную хореографию, предшествующую появлению на арене Олимпийских колец.
Особое внимание привлекло выступление американской певицы Мэрайи Кэри, исполнившей трогательную песню на итальянском языке.
Зимние Олимпийские игры-2026 стали первой в истории Олимпиад с двумя официальными городами-хозяевами и восемью дополнительными.
Это повлияло на концепцию церемонии открытия:
Парад делегаций проходил одновременно во всех принимающих Игры городах;
Каждая страна выходила в определённом порядке, основываясь на алфавите итальянского языка.
Сборная Казахстана была 44-й в общем порядке выхода.
На стадионе «Сан-Сиро» с флагом страны вышел двукратный вице-чемпион мира по шорт-треку Денис Никиша. В делегацию вошли спортсмены, участвующие в конькобежных соревнованиях, проходящих в Милане.
В Ливиньо знаменосцем стала вице-чемпионка Универсиады и фристайлистка-могулистка Аяулым Амренова, после которой на парад вышли представители Казахстана в дисциплинах лыжного фристайла.
В Кортина-д’Ампеццо и Предаццо на парад отправились:
Лыжники и биатлонисты;
Горнолыжники;
Прыгуны с трамплина и двоеборцы.
Таким образом, знаменосцами Казахстана на ОИ-2026 официально стали Аяулым Амренова и Денис Никиша.
После завершения парада делегаций, в котором приняли участие спортсмены из 92 стран, зрителей ожидало красочное шоу, знаменующее начало Белых Игр-2026.
Официальное открытие Олимпиады провёл президент Италии Серджо Маттарелла.
На церемонии впервые в истории под председательством Кирсти Ковентри в МОК выступили знаменитые итальянские артисты:
Лаура Паузини;
Андреа Бочелли.
Полное расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2026 доступно по официальной ссылке, где можно ознакомиться с датами, временем и видами соревнований.
