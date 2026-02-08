Директор школы в Кульсары уволена после инцидента с учеником

В Атырауской области кадровые изменения произошли после резонансного происшествия в одной из школ города Кульсары. Руководитель школы №6 имени Пушкина Жылыойского района оставила свою должность после инцидента с участием старшеклассника, напавшего на сверстников. Об этом сообщили в региональном управлении образования, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Кадр из видео "Ак Жайык"

Кадровое решение после происшествия

По информации ведомства, 5 февраля директору учебного заведения был объявлен строгий выговор. Уже на следующий день — 6 февраля — она подала заявление об увольнении по собственному желанию. Отмечается, что руководителем школы она работала с 2022 года.

Что произошло в школе

Инцидент произошел ранее в стенах учебного заведения. По предварительным данным, ученик 10-го класса после конфликта с другими подростками взял топор и начал преследовать школьников в коридоре.

В результате произошедшего пострадали двое учеников. Им оперативно оказали медицинскую помощь. По информации специалистов, серьезной угрозы их жизни не было.

Реакция общества и правоохранительных органов

Видео происшествия быстро распространилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс. Ситуация привлекла внимание правоохранительных органов и представителей системы образования.

Подросток был задержан сразу после случившегося. Полиция возбудила уголовное дело. Кроме того, родителей школьника привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Проверки и дальнейшие меры

После инцидента в учебном заведении начались проверки, связанные с обеспечением безопасности учащихся и организацией воспитательной работы. Система образования региона также рассматривает дополнительные меры профилактики конфликтов среди школьников и усиления контроля в образовательных учреждениях.