Почему казахстанцы покупают то, что им не нужно: как магазины и банки обманывают клиентов

Сегодня многие казахстанцы сталкиваются с ситуацией, когда они приходят в магазин за одной покупкой, а уходят с совершенно другим товаром, который им на самом деле не нужен. Эксперты связывают это с явлением, известным как мисселинг – практикой продажи ненужных товаров или услуг под видом действительно необходимых, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Продавцы используют различные методы: приукрашивают преимущества, скрывают особые условия покупки и создают иллюзию заботы о клиенте. В результате потребитель уверен, что делает правильный выбор, хотя в действительности приобретает товар или услугу, которая не соответствует его реальным потребностям.

Такое поведение встречается практически во всех сферах:

Финансовая : например, вместо краткосрочного депозита клиенту навязывают годовой, или оформляют кредит на большую сумму, чем изначально планировалось.

Страховая : помимо обязательного полиса покупателю предлагают «добровольные» страховки, которые ему не нужны.

Потребительская: вместе с электроникой или бытовой техникой продаются расширенные гарантии, аксессуары или дорогие альтернативные товары. Примером может служить покупка дорогого робот-пылесоса вместо привычной швабры.

Telegram-канал The HODL подчеркивает, что в финансовой сфере мисселинг особенно распространен. Причины очевидны: продукты сложные, условия запутанные, а менеджеры активно мотивированы бонусами и планами продаж. В результате «дополнительные» покупки становятся почти неизбежными, а потребности клиента остаются неудовлетворенными.

Как казахстанцам защитить себя от навязывания ненужных товаров

Специалисты советуют подходить к покупкам максимально подготовленно и избегать импульсивных решений. Основные рекомендации включают:

Четко определять цель покупки . Знать заранее, что именно нужно, и держаться плана.

Изучать товар заранее . Сравнивать модели, проверять условия и характеристики дома, без давления со стороны продавца.

Сравнивать предложения . Проверять цены и условия в разных магазинах или у разных поставщиков.

Не принимать решения на месте. Даже если предлагают «уникальную акцию», лучше дать себе паузу – час, день или ночь размышлений часто помогают избежать ненужных расходов.

При этом важно помнить, что не все предложения продавцов являются мошенническими. Действительно полезные товары или услуги могут быть альтернативой вашему выбору, но преимущества и недостатки нужно тщательно анализировать самостоятельно.

«Главное — избегать импульсивных покупок. Пауза — ваш лучший инструмент защиты. Иногда достаточно остановиться на несколько часов, чтобы сэкономить деньги и нервы», — подчеркивают эксперты.