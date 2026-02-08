18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.63
583.22
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.02.2026, 07:30

Почему казахстанцы покупают то, что им не нужно: как магазины и банки обманывают клиентов

Новости Казахстана 0 569

Сегодня многие казахстанцы сталкиваются с ситуацией, когда они приходят в магазин за одной покупкой, а уходят с совершенно другим товаром, который им на самом деле не нужен. Эксперты связывают это с явлением, известным как мисселинг – практикой продажи ненужных товаров или услуг под видом действительно необходимых, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Продавцы используют различные методы: приукрашивают преимущества, скрывают особые условия покупки и создают иллюзию заботы о клиенте. В результате потребитель уверен, что делает правильный выбор, хотя в действительности приобретает товар или услугу, которая не соответствует его реальным потребностям.

Такое поведение встречается практически во всех сферах:

  • Финансовая: например, вместо краткосрочного депозита клиенту навязывают годовой, или оформляют кредит на большую сумму, чем изначально планировалось.

  • Страховая: помимо обязательного полиса покупателю предлагают «добровольные» страховки, которые ему не нужны.

  • Потребительская: вместе с электроникой или бытовой техникой продаются расширенные гарантии, аксессуары или дорогие альтернативные товары. Примером может служить покупка дорогого робот-пылесоса вместо привычной швабры.

Telegram-канал The HODL подчеркивает, что в финансовой сфере мисселинг особенно распространен. Причины очевидны: продукты сложные, условия запутанные, а менеджеры активно мотивированы бонусами и планами продаж. В результате «дополнительные» покупки становятся почти неизбежными, а потребности клиента остаются неудовлетворенными.

Как казахстанцам защитить себя от навязывания ненужных товаров

Специалисты советуют подходить к покупкам максимально подготовленно и избегать импульсивных решений. Основные рекомендации включают:

  • Четко определять цель покупки. Знать заранее, что именно нужно, и держаться плана.

  • Изучать товар заранее. Сравнивать модели, проверять условия и характеристики дома, без давления со стороны продавца.

  • Сравнивать предложения. Проверять цены и условия в разных магазинах или у разных поставщиков.

  • Не принимать решения на месте. Даже если предлагают «уникальную акцию», лучше дать себе паузу – час, день или ночь размышлений часто помогают избежать ненужных расходов.

При этом важно помнить, что не все предложения продавцов являются мошенническими. Действительно полезные товары или услуги могут быть альтернативой вашему выбору, но преимущества и недостатки нужно тщательно анализировать самостоятельно.

«Главное — избегать импульсивных покупок. Пауза — ваш лучший инструмент защиты. Иногда достаточно остановиться на несколько часов, чтобы сэкономить деньги и нервы», — подчеркивают эксперты.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
Сколько денег безопасно держать на банковской карте: важная информация для казахстанцевНовости Казахстана
10.01.2026, 14:28 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы смогут оставлять себе все пенсионные накопленияНовости Казахстана
09.01.2026, 12:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь