Школьница из Казахстана выучила 9 языков и сама купила квартиру в Астане

Айханым Окасова, 17-летняя школьница из Павлодара, совершила редкий для своего возраста поступок — самостоятельно заработала деньги и приобрела собственную квартиру в столице Казахстана, Астане. Эта история вызвала широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, ведь речь идет о подростке, который не только проявил редкую инициативу, но и достиг выдающихся результатов в изучении иностранных языков, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Седьмой канал".

Кадр из видео

Девять языков — результат упорства и самостоятельного обучения

Айханым начала свой путь в мир языков еще в шестом классе. С тех пор она изучила девять языков, большую часть которых осваивала самостоятельно, без постоянной поддержки преподавателей. Школьница рассказывала, что использовала различные материалы, включая статьи на русском и казахском языках, переводя их между собой и между другими языками, например, с арабского на корейский или с китайского на английский.

Практика с носителями и глобальные связи

Не ограничиваясь учебниками и онлайн-ресурсами, Айханым активно искала возможности общаться с носителями языков через интернет. По её словам, именно такие онлайн-знакомства помогли ей приобрести не только практические навыки владения языками, но и завести множество друзей по всему миру. Эти контакты стали ценным ресурсом для её языковой практики и расширили горизонты общения за пределами Казахстана.

Преподавательская деятельность и карьерные планы

В настоящее время Айханым совмещает учебу в школе с работой онлайн-репетитором, обучая иностранным языкам людей из разных стран. Девушка не собирается останавливаться на достигнутом: в её планах — поступление в престижный зарубежный университет и обширные путешествия, которые помогут ей ещё глубже погрузиться в языки и культуру других стран.

Первая самостоятельная покупка недвижимости

Первые значимые финансовые успехи Айханым уже смогли воплотиться в реальную материальную ценность — собственную квартиру в Астане. Это достижение стало символом её самостоятельности, трудолюбия и целеустремленности, вдохновляя не только сверстников, но и взрослых, наблюдающих за её карьерой и образовательными успехами.

Айханым Окасова демонстрирует редкое сочетание таланта, упорства и самостоятельности, показывая, что подросток может не только мечтать о будущем, но и реализовывать амбициозные цели уже в подростковом возрасте.