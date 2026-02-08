Как Казахстан согреет страну: миллиарды, которые обещают тепло каждому дому

В Казахстане власти планируют масштабное обновление сетей теплоснабжения, направив на это миллиарды тенге из государственного бюджета. Цель инициативы — снизить износ инфраструктуры и повысить надежность теплоснабжения в регионах страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: freepik

Финансирование на два года — 46,5 млрд тенге

Согласно бюджетной программе Министерства энергетики, в 2026 году на развитие систем теплоснабжения предусмотрено выделение 6,7 млрд тенге. Для сравнения, в 2025 году на аналогичные цели планировалось направить 39,8 млрд тенге.

Таким образом, общая сумма инвестиций на два года составит порядка 46,5 млрд тенге. Эксперты отмечают, что такой объем финансирования позволит существенно снизить износ сетей и улучшить качество услуг для населения.

Снижение износа сетей

По данным программы, благодаря выделенным средствам износ сетей теплоснабжения в 2026 году должен снизиться до 49%. Для сравнения, в 2024 году этот показатель достигал 52%, а в 2025 году планировалось уменьшить его до 50,48%.

Министерство энергетики подчеркивает, что снижение износа не только улучшит качество отопления в домах, но и позволит снизить аварийность на магистральных сетях, минимизируя перебои в теплоснабжении в холодный сезон.

Распределение бюджетных средств

Большая часть финансирования в 2025 году, 34,4 млрд тенге, была обеспечена за счет целевого трансферта из Национального фонда. Эти средства направили на 14 проектов в восьми регионах страны:

Абайская область — четыре проекта;

Павлодарская область — три проекта;

Карагандинская область — два проекта;

Астана, Шымкент, Акмолинская, Жамбылская и Северо-Казахстанская области — по одному проекту.

Еще 12,1 млрд тенге обеспечивались за счет республиканского бюджета.

Основные проекты 2026 года

В этом году из 6,7 млрд тенге запланированы два крупных проекта: в Акмолинской и Карагандинской областях. Эти инициативы направлены на модернизацию ключевых магистралей, замены старых трубопроводов и оптимизацию распределительных систем.

В прошлом году 5,4 млрд тенге были распределены на 14 проектов в регионах, включая Кызылординскую область (шесть проектов), Абайскую, Жамбылскую, Карагандинскую (по два проекта), Павлодарскую и Северо-Казахстанскую (по одному).

Влияние на жителей

По оценкам специалистов, инвестиции позволят не только повысить надежность отопления, но и улучшить качество жизни населения. Обновленные сети снизят риск аварийных ситуаций, обеспечат более равномерное распределение тепла и сократят расходы на экстренный ремонт.

Власти отмечают, что такие меры являются частью долгосрочной стратегии по модернизации энергетической инфраструктуры Казахстана и укреплению социальной стабильности.