Кто покидает Костанайскую область и зачем: тревожная картина миграции

Численность населения Костанайской области продолжает сокращаться, при этом демографическая картина региона оказывается крайне неоднородной. Если небольшие города и сельские районы фиксируют отток жителей, областной центр демонстрирует устойчивый рост, формируя новый социальный и миграционный ландшафт. Об этом свидетельствуют последние данные Бюро национальной статистики и оценки экспертов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: top-news.kz

Снижение населения в цифрах

Согласно официальной статистике, население Костанайской области сокращается на протяжении нескольких лет. На 1 января 2022 года здесь проживали 835,7 тысячи человек, а к 1 декабря 2025 года — уже 821,8 тысячи, что означает потерю почти 14 тысяч жителей за менее чем четыре года.

Наибольший отток наблюдается в малых городах и сельских районах. Так, в Аркалыке численность населения уменьшилась с 38,9 тыс. до 36,1 тыс., в Лисаковске — с 35,2 тыс. до 34,3 тыс., в Рудном — со 123,8 тыс. до 123,2 тыс. человек. Аналогичная тенденция зафиксирована практически во всех районах области, включая Аулиекольский, Житикаринский, Карабалыкский, Мендыкаринский и Узункольский.

Костанай удерживает позиции

На фоне общего демографического спада выделяется город Костанай. Население областного центра выросло с 261,4 тыс. человек в начале 2022 года до 276,8 тыс. к концу 2025 года. Причиной стала внутренняя миграция жителей из районов и малых городов, что создает эффект концентрации населения в областном центре. Положительное миграционное сальдо города сохраняется на протяжении 2021–2025 годов, подтверждая устойчивый тренд.

Отрицательное миграционное сальдо области

Основной фактор сокращения численности населения региона — миграция. В Костанайской области сохраняется отрицательное миграционное сальдо. Так, убыль населения составила — 5 708 человек в 2021 году, — 4 923 в 2022-м, — 3 553 в 2023-м и — 5 128 в 2024-м. За январь–сентябрь 2025 года область потеряла еще 3 383 человека.

При этом поток прибывающих увеличивается: если в 2021 году в регион приехали 23,9 тыс. человек, то в 2024 году — 39,7 тыс. Однако количество выбывших растет быстрее — 44,8 тыс. человек в 2024 году. Основной компонент миграции — внутренняя: жители уезжают в другие регионы Казахстана, преимущественно в экономические центры страны, тогда как международная миграция не компенсирует отток.

Откуда и кто уезжает

Наибольший миграционный отток зафиксирован в сельских районах и малых городах: Аркалык, Амангельдинский, Джангельдинский, Наурзумский, Узункольский, Сарыкольский, а также Карасуский, Карабалыкский и Мендыкаринский районы.

Особое беспокойство вызывают возрастные группы мигрантов. Наиболее активно покидают регион молодежь и экономически активные жители в возрасте от 15 до 34 лет. Даже группы 35–44 и 45–49 лет показывают отрицательное сальдо. По словам специалистов, область теряет именно тех, кто формирует кадровый потенциал региона — студентов, молодых специалистов и активное население.

Экспертное мнение

Доктор PhD, демограф Шынар Тулешова отмечает, что Костанайская область на протяжении последних пяти лет демонстрирует устойчивый миграционный отток. С 2020 по 2024 годы убыль составила 24 386 человек, из которых 17 933 человека — внутренняя миграция, и 6 453 человека — внешняя. Основной поток выезжает в Астану (более 90%), около 8% — в Алматы.

Главными причинами переезда остаются экономические факторы. Сельские территории и малые города предлагают ограниченный рынок труда, преимущественно в сельском хозяйстве с низкой оплатой и высокой трудоемкостью. В то же время крупные города предоставляют более широкий спектр вакансий, гибкие формы занятости и более высокий доход, что делает их привлекательными для жителей региона.

Дополнительными факторами миграции становятся доступность и качество медицинских и образовательных услуг, развитость инфраструктуры и социально-культурная привлекательность мегаполисов.

Меры по удержанию населения

Местные власти отмечают, что отток напрямую связан с качеством занятости. Согласно прогнозам, с 2025 по 2035 годы Костанайской области потребуется порядка 148 тыс. специалистов, в том числе более 13 тыс. уже в 2026 году. Наибольший дефицит ожидается в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, транспорте, торговле, образовании и здравоохранении.

Для удержания жителей и привлечения специалистов реализуются меры государственной поддержки: организация трудоустройства, краткосрочного обучения по востребованным профессиям, поддержка предпринимательства, программы «Общественные работы», «Социальные рабочие места», «Молодежная практика» и «Серебряный возраст». В 2025 году более 47 тыс. человек получили поддержку через эти программы. Также предусмотрена компенсация расходов на переезд и аренду жилья, а для переезжающих предоставляются сертификаты экономической мобильности до 1 625 МРП.

Молодежь и образование

Ежегодно около 7 тыс. человек получают профессионально-техническое образование, при этом уровень трудоустройства выпускников колледжей достигает 88%, что выше среднереспубликанского показателя. В 2025 году число выпускников 11 классов выросло на 11%, а 95% школьников продолжили обучение.

Однако сохраняется дисбаланс в выборе специальностей: предпочтение отдается педагогическим, экономическим и юридическим направлениям, тогда как медицинские и сельскохозяйственные специальности остаются менее востребованными. Специалисты подчеркивают необходимость усиления профориентационной работы, чтобы обеспечить баланс между потребностями экономики и выбором молодежи.

Миграция как стратегический вызов

Таким образом, демографическая ситуация в Костанайской области определяется устойчивым внутренним миграционным оттоком и концентрацией населения в областном центре. Несмотря на меры поддержки и развитие образования, ключевым вызовом остается повышение качества жизни и экономической привлекательности региона. Без этих изменений отток молодежи и трудоспособного населения будет оставаться основной стратегией выбора жителей региона.