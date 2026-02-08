Эксперт о будущем Казахстана: чего ждать от АЭС, строящейся «Росатомом» и CNNC

Казахстан продолжает укреплять свои позиции в сфере энергетики, рассматривая возможности строительства атомных электростанций с участием мировых лидеров отрасли. Главный редактор журнала «Геоэнергетика.Инфо» Борис Марцинкевич в интервью Sputnik подробно объяснил, какие перспективы открываются для страны благодаря сотрудничеству российского «Росатома» и китайской корпорации CNNC, сообщает Lada.kz.

Казахстан стремится к собственным атомным мощностям

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял о необходимости строительства трех атомных электростанций в республике. Первая из них планируется под руководством консорциума с участием «Росатома», а на вторую в правительственных кругах рассматривается китайская CNNC. Эксперт подчеркнул, что этот шаг позволит Казахстану обеспечить долгосрочную энергетическую независимость и диверсифицировать источники генерации электроэнергии, учитывая растущие потребности экономики и промышленности.

Россия и Китай: лидеры мировой атомной отрасли

По словам Бориса Марцинкевича, Россия и Китай сегодня контролируют около 84% всех проектов по строительству атомных реакторов в мире. Первый контракт между «Росатомом» и CNNC был заключен более 35 лет назад, что свидетельствует о многолетнем опыте успешного сотрудничества двух стран в атомной энергетике.

Сотрудничество вместо конкуренции

Марцинкевич отмечает, что для Казахстана ключевым фактором станет не только строительство АЭС, но и координация работы двух корпораций.

«Если Казахстан сможет добиться, чтобы CNNC и «Росатом» не конкурировали, а сотрудничали, это может привести к неожиданно положительным результатам для республики», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, такое взаимодействие позволит не только ускорить строительство, но и повысить технологическую эффективность проекта, снизить риски задержек и перерасхода средств.

Перспектива своевременного строительства

По прогнозу специалиста, атомная станция в Казахстане будет построена в срок, а возможно, даже немного быстрее запланированного графика. Это открывает новые горизонты для стабильного энергоснабжения страны, а также создает возможности для привлечения высококвалифицированных специалистов и внедрения передовых технологий в энергетический сектор Казахстана.