08.02.2026, 12:16

Малышку весом 730 граммов выходили алматинские врачи

Новости Казахстана 0 378

Алматинские неонатологи выходили новорожденную с экстремально низкой массой тела — при рождении девочка весила всего 730 граммов. За почти два месяца лечения состояние ребёнка стабилизировалось, а вес увеличился более чем вдвое. О сложном медицинском случае сообщили в управлении общественного здравоохранения города, передает Lada.kz. 

Фото: alligator-studio.ru
Фото: alligator-studio.ru

Экстренная госпитализация и срочные роды

Беременная женщина была доставлена в перинатальный центр в экстренном порядке после преждевременного излития околоплодных вод. Состояние требовало немедленного вмешательства специалистов. Проведённое ультразвуковое исследование показало серьёзную угрозу жизни плода, и врачи приняли решение о срочном оперативном родоразрешении.

Подобные ситуации относятся к категории высокорисковых, поскольку глубоко недоношенные дети нуждаются в специализированной медицинской помощи уже с первых секунд после рождения.

Первые недели борьбы за жизнь

Сразу после появления на свет новорожденную перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. В течение почти месяца — 28 дней — медицинская команда круглосуточно контролировала состояние ребёнка. Врачи-неонатологи, реаниматологи и медсёстры проводили комплексную терапию, направленную на стабилизацию жизненно важных функций организма.

Постепенно состояние девочки удалось стабилизировать. После этого её перевели в отделение патологии новорождённых, где продолжается дальнейшее наблюдение и лечение.

Рост и восстановление

На сегодняшний день ребёнок находится в перинатальном центре уже 56 дней. За это время удалось добиться значительного прогресса: вес малышки увеличился более чем в два раза — до 1 800 граммов. Медики отмечают положительную динамику и продолжают контролировать процесс восстановления.

Подобные случаи требуют длительного медицинского сопровождения, поскольку органы и системы организма недоношенных детей продолжают формироваться уже вне утробы матери.

Специализированная помощь новорожденным

Отделение детской реанимации городского перинатального центра №2 Алматы специализируется на выхаживании новорожденных с экстремально низкой массой тела и тяжёлыми патологиями. Здесь оказывают круглосуточную интенсивную медицинскую помощь детям, которые нуждаются в сложной терапии и постоянном мониторинге.

Современное оборудование, опыт специалистов и комплексный подход к лечению позволяют спасать даже самых маленьких пациентов, появившихся на свет значительно раньше срока.

3
0
0
