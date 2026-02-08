18+
08.02.2026, 14:44

Аренда квартир в Казахстане без правил: пять проблем съёмного жилья, о которых важно знать

Новости Казахстана 0 413

Аренда квартиры кажется простой сделкой — снимаешь жильё, платишь аренду, живёшь спокойно. Но на практике даже самый аккуратный арендатор сталкивается с сюрпризами. Сайт krisha.kz разобрал пять самых частых проблем и дал конкретные способы защитить себя и деньги, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
1. Аренда без договора: «Просто верьте на слово»

Проблема:
Владелец предлагает снять квартиру без договора. На первый взгляд — удобно. Но это открывает массу рисков: цену могут поднять в любой момент, попросить съехать — хоть завтра.

Как защититься:

  • Всегда заключайте письменный договор, даже если арендуете на день или месяц. Срок не важен — важна юридическая защита.

  • В договоре должны быть прописаны: сумма аренды, срок проживания, обязанности сторон, условия расторжения и выселения.

  • Если договор оформить невозможно, фиксируйте все договорённости через переписку (WhatsApp, Telegram) и сохраняйте чеки за платежи.

2. Неожиданное повышение арендной платы

Проблема:
Владелец сообщает: «Со следующего месяца аренда дороже. Не устраивает — съезжайте».

Как действовать:

  • Откройте договор: если в нём есть пункт о повышении (например, раз в год с уведомлением за 30 дней) — это законно.

  • Если срок договора истёк, владелец вправе предложить новую цену — соглашаться или нет — ваше решение.

  • Если в договоре ничего не сказано о повышении, одностороннее изменение суммы незаконно.

Совет: держите договор под рукой и всегда проверяйте условия повышения заранее.

3. Депозит исчезает без следа

Проблема:
Вы съехали, а арендодатель отказывается возвращать депозит.

Как защититься:

  • В договоре пропишите сумму депозита и условия его удержания.

  • Передавайте депозит через перевод с пометкой «залог за аренду» или берите расписку.

  • При заселении оформляйте акт приёма-передачи с описанием состояния мебели и техники, делайте фото.

Что часто становится причиной удержания:

  • Съезд раньше срока без предупреждения.

  • Неоплаченный последний месяц аренды.

  • Долги по коммуналке.

  • Повреждения имущества (доказательства обязаны быть у владельца).

Совет: если депозит удерживают незаконно — можно обратиться в полицию или договориться о взаимозачёте при последнем месяце.

4. Выселение без объяснений: «Просто уйди»

Проблема:
Владелец заявляет: «Съезжайте, я так решил».

Как защититься:
Выселить арендатора можно только по закону, например:

  • Неуплата аренды более двух месяцев.

  • Порча имущества.

  • Истечение срока договора.

  • Жалобы соседей (шум, конфликты).

Если никаких оснований нет — выселение возможно только через суд. Любые самовольные действия (смена замков, отключение света, воды) незаконны.

Совет: фиксируйте угрозы и незаконные действия владельца (фото, видео, свидетели).

5. Визиты и проверки: «Я могу зайти в любое время»

Проблема:
Владелец приходит без предупреждения, осматривает квартиру, заглядывает в шкафы. Иногда даже когда вас нет дома.

Как защититься:

  • Пропишите в договоре правила визитов: как часто, в какое время и за сколько дней предупреждать.

  • Если правил нет, помните: без вашего согласия хозяин не имеет права заходить в квартиру.

  • Исключения — только экстренные ситуации: пожар, авария, протечка.

Совет: при регулярных нарушениях можно обращаться в полицию. Фото, видео и свидетели значительно усиливают вашу позицию.

Аренда квартиры — не всегда беспроблемное соглашение. Но знание своих прав и внимательное оформление документов помогает избежать стрессов и лишних расходов.

