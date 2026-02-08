Аренда квартир в Казахстане без правил: пять проблем съёмного жилья, о которых важно знать

Аренда квартиры кажется простой сделкой — снимаешь жильё, платишь аренду, живёшь спокойно. Но на практике даже самый аккуратный арендатор сталкивается с сюрпризами. Сайт krisha.kz разобрал пять самых частых проблем и дал конкретные способы защитить себя и деньги, сообщает Lada.kz.

Фото: Shutterstock

1. Аренда без договора: «Просто верьте на слово»

Проблема:

Владелец предлагает снять квартиру без договора. На первый взгляд — удобно. Но это открывает массу рисков: цену могут поднять в любой момент, попросить съехать — хоть завтра.

Как защититься:

Всегда заключайте письменный договор, даже если арендуете на день или месяц. Срок не важен — важна юридическая защита.

В договоре должны быть прописаны: сумма аренды, срок проживания, обязанности сторон, условия расторжения и выселения.

Если договор оформить невозможно, фиксируйте все договорённости через переписку (WhatsApp, Telegram) и сохраняйте чеки за платежи.

2. Неожиданное повышение арендной платы

Проблема:

Владелец сообщает: «Со следующего месяца аренда дороже. Не устраивает — съезжайте».

Как действовать:

Откройте договор: если в нём есть пункт о повышении (например, раз в год с уведомлением за 30 дней) — это законно.

Если срок договора истёк, владелец вправе предложить новую цену — соглашаться или нет — ваше решение.

Если в договоре ничего не сказано о повышении, одностороннее изменение суммы незаконно.

Совет: держите договор под рукой и всегда проверяйте условия повышения заранее.

3. Депозит исчезает без следа

Проблема:

Вы съехали, а арендодатель отказывается возвращать депозит.

Как защититься:

В договоре пропишите сумму депозита и условия его удержания.

Передавайте депозит через перевод с пометкой «залог за аренду» или берите расписку.

При заселении оформляйте акт приёма-передачи с описанием состояния мебели и техники, делайте фото.

Что часто становится причиной удержания:

Съезд раньше срока без предупреждения.

Неоплаченный последний месяц аренды.

Долги по коммуналке.

Повреждения имущества (доказательства обязаны быть у владельца).

Совет: если депозит удерживают незаконно — можно обратиться в полицию или договориться о взаимозачёте при последнем месяце.

4. Выселение без объяснений: «Просто уйди»

Проблема:

Владелец заявляет: «Съезжайте, я так решил».

Как защититься:

Выселить арендатора можно только по закону, например:

Неуплата аренды более двух месяцев.

Порча имущества.

Истечение срока договора.

Жалобы соседей (шум, конфликты).

Если никаких оснований нет — выселение возможно только через суд. Любые самовольные действия (смена замков, отключение света, воды) незаконны.

Совет: фиксируйте угрозы и незаконные действия владельца (фото, видео, свидетели).

5. Визиты и проверки: «Я могу зайти в любое время»

Проблема:

Владелец приходит без предупреждения, осматривает квартиру, заглядывает в шкафы. Иногда даже когда вас нет дома.

Как защититься:

Пропишите в договоре правила визитов: как часто, в какое время и за сколько дней предупреждать.

Если правил нет, помните: без вашего согласия хозяин не имеет права заходить в квартиру.

Исключения — только экстренные ситуации: пожар, авария, протечка.

Совет: при регулярных нарушениях можно обращаться в полицию. Фото, видео и свидетели значительно усиливают вашу позицию.

Аренда квартиры — не всегда беспроблемное соглашение. Но знание своих прав и внимательное оформление документов помогает избежать стрессов и лишних расходов.