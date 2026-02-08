Аренда квартир в Казахстане без правил: пять проблем съёмного жилья, о которых важно знать

Аренда квартиры кажется простой сделкой — снимаешь жильё, платишь аренду, живёшь спокойно. Но на практике даже самый аккуратный арендатор сталкивается с сюрпризами. Сайт krisha.kz разобрал пять самых частых проблем и дал конкретные способы защитить себя и деньги, сообщает Lada.kz.
Проблема:
Владелец предлагает снять квартиру без договора. На первый взгляд — удобно. Но это открывает массу рисков: цену могут поднять в любой момент, попросить съехать — хоть завтра.
Как защититься:
Всегда заключайте письменный договор, даже если арендуете на день или месяц. Срок не важен — важна юридическая защита.
В договоре должны быть прописаны: сумма аренды, срок проживания, обязанности сторон, условия расторжения и выселения.
Если договор оформить невозможно, фиксируйте все договорённости через переписку (WhatsApp, Telegram) и сохраняйте чеки за платежи.
Проблема:
Владелец сообщает: «Со следующего месяца аренда дороже. Не устраивает — съезжайте».
Как действовать:
Откройте договор: если в нём есть пункт о повышении (например, раз в год с уведомлением за 30 дней) — это законно.
Если срок договора истёк, владелец вправе предложить новую цену — соглашаться или нет — ваше решение.
Если в договоре ничего не сказано о повышении, одностороннее изменение суммы незаконно.
Совет: держите договор под рукой и всегда проверяйте условия повышения заранее.
Проблема:
Вы съехали, а арендодатель отказывается возвращать депозит.
Как защититься:
В договоре пропишите сумму депозита и условия его удержания.
Передавайте депозит через перевод с пометкой «залог за аренду» или берите расписку.
При заселении оформляйте акт приёма-передачи с описанием состояния мебели и техники, делайте фото.
Что часто становится причиной удержания:
Съезд раньше срока без предупреждения.
Неоплаченный последний месяц аренды.
Долги по коммуналке.
Повреждения имущества (доказательства обязаны быть у владельца).
Совет: если депозит удерживают незаконно — можно обратиться в полицию или договориться о взаимозачёте при последнем месяце.
Проблема:
Владелец заявляет: «Съезжайте, я так решил».
Как защититься:
Выселить арендатора можно только по закону, например:
Неуплата аренды более двух месяцев.
Порча имущества.
Истечение срока договора.
Жалобы соседей (шум, конфликты).
Если никаких оснований нет — выселение возможно только через суд. Любые самовольные действия (смена замков, отключение света, воды) незаконны.
Совет: фиксируйте угрозы и незаконные действия владельца (фото, видео, свидетели).
Проблема:
Владелец приходит без предупреждения, осматривает квартиру, заглядывает в шкафы. Иногда даже когда вас нет дома.
Как защититься:
Пропишите в договоре правила визитов: как часто, в какое время и за сколько дней предупреждать.
Если правил нет, помните: без вашего согласия хозяин не имеет права заходить в квартиру.
Исключения — только экстренные ситуации: пожар, авария, протечка.
Совет: при регулярных нарушениях можно обращаться в полицию. Фото, видео и свидетели значительно усиливают вашу позицию.
Аренда квартиры — не всегда беспроблемное соглашение. Но знание своих прав и внимательное оформление документов помогает избежать стрессов и лишних расходов.
Комментарии0 комментарий(ев)