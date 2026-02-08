18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.02.2026, 15:04

Размер денежного вознаграждения казахстанских спортсменов за олимпийское золото

Новости Казахстана 0 425

На зимних Олимпийских играх 2026 года, проходящих в Милане и Кортине, каждая золотая медаль состоит из шести граммов золота и примерно 500 граммов серебра. При нынешних ценах на драгоценные металлы, стоимость такого комплекта превышает $1 000. Однако для спортсменов из разных стран эта сумма меркнет по сравнению с тем, что они реально могут получить в виде денежного вознаграждения. Forbes выяснил, что для некоторых участников премия за золото оказывается куда более весомой, чем сама медаль, сообщает Lada.kz. 

© Photo : Национальный олимпийский комитет Казахстана
© Photo : Национальный олимпийский комитет Казахстана

Деньги важнее медали? 37 стран платят спортсменам за победу

Из 92 стран и территорий-участников Игр как минимум 37 предоставляют денежные бонусы за завоеванные медали. Размер премий зависит от страны, дисциплины и формата соревнований.

  • Минимальная выплата за золотую медаль среди индивидуальных видов спорта составляет около $3 000 (Новая Зеландия).

  • Максимальная — впечатляющие $787 000 (Сингапур).

  • Среди лидеров по размеру премий также Гонконг ($768 000) и Польша ($355 000).

Эти суммы показывают, что в одних странах Олимпийские игры — это не только спорт и престиж, но и реальный финансовый стимул для атлетов.

Казахстан среди лидеров по премиям

Для спортсменов национальной сборной Казахстана успех на Олимпиаде обернется существенными суммами. За золотую медаль в индивидуальной дисциплине предусмотрена премия около $250 000 — это делает Казахстан одним из лидеров среди стран-участниц.

Для сравнения, выплаты за золото в отдельных странах выглядят так:

  • Италия — $213 000

  • Кипр — $177 000

  • Болгария — $151 000

  • Литва — $133 000

  • Косово — $130 000

  • Эстония — $118 000

Интересно, что в США, где спорт традиционно высоко ценится, олимпийские чемпионы получают всего $37 500, что значительно ниже многих других стран.

Кто готов платить больше всех

В целом, 13 стран и территорий готовы выплатить каждому индивидуальному олимпийскому чемпиону не менее $100 000. Этот факт подчеркивает, насколько разнятся подходы к поддержке спортсменов и стимулированию их побед.

Вывод очевиден: для части стран Олимпиада — это не только медали и рекорды, но и ощутимые финансовые награды. Для Казахстана успех на Играх 2026 года может стать настоящей «золотой инвестиционной сделкой» для спортсменов.

