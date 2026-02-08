С 1 марта казахстанцы рискуют потерять работу в российских регионах из-за новых правил

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые нормы, расширяющие основания для увольнения иностранных граждан. Поправки в Трудовой кодекс позволяют работодателям расторгать трудовые договоры с мигрантами в случае введения региональных ограничений на привлечение иностранной рабочей силы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Для казахстанских граждан, которые составляют значительную часть трудовых мигрантов в России, эти изменения могут иметь прямое влияние на стабильность работы и планы на сезонные или постоянные трудовые контракты.
Ранее трудовой кодекс РФ позволял прекращать трудовой договор с иностранцем только при установлении федеральных ограничений. Новая редакция расширяет эти основания: теперь решение региональных властей о запрете привлечения иностранной рабочей силы также дает работодателю право расторгнуть контракт.
Это особенно актуально для мигрантов из Казахстана и других стран СНГ, занятых в сферах, где регионы ограничивают привлечение иностранных работников, например:
строительство;
сельское хозяйство;
сфера бытового обслуживания;
торговля и логистика.
В пояснительных материалах к поправкам отмечается, что в 2025 году региональные ограничения уже вводились в отдельных областях России:
Московская область;
Краснодарский край;
Новгородская и Нижегородская области.
Региональные акты запрещали привлечение иностранных граждан, работающих по патенту, в отдельных секторах экономики.
До внесения изменений работодатели оказывались в правовой ловушке:
Нарушение региональных запретов грозило штрафами до 1 млн рублей или приостановкой деятельности.
При этом увольнение иностранного сотрудника могло быть признано незаконным, с возможными судебными последствиями.
Таким образом, работодатели сталкивались с двойной угрозой: нарушить закон региона или потерять право на увольнение мигранта.
Поправки устраняют этот правовой пробел, позволяя привести трудовое законодательство в соответствие с реальной практикой регионального регулирования миграционной занятости.
Для казахстанских работников в России это означает:
необходимость внимательнее отслеживать изменения в региональном законодательстве;
повышенную осторожность при подписании контрактов с российскими работодателями;
потенциальное сокращение рабочих мест в регионах, где действуют ограничения на иностранцев.
