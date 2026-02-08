18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.63
583.22
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.02.2026, 15:54

С 1 марта казахстанцы рискуют потерять работу в российских регионах из-за новых правил

Новости Казахстана 0 544

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые нормы, расширяющие основания для увольнения иностранных граждан. Поправки в Трудовой кодекс позволяют работодателям расторгать трудовые договоры с мигрантами в случае введения региональных ограничений на привлечение иностранной рабочей силы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Ilya Moskovets/Global Look Press
Фото: Ilya Moskovets/Global Look Press

Для казахстанских граждан, которые составляют значительную часть трудовых мигрантов в России, эти изменения могут иметь прямое влияние на стабильность работы и планы на сезонные или постоянные трудовые контракты.

Что меняется в законе

Ранее трудовой кодекс РФ позволял прекращать трудовой договор с иностранцем только при установлении федеральных ограничений. Новая редакция расширяет эти основания: теперь решение региональных властей о запрете привлечения иностранной рабочей силы также дает работодателю право расторгнуть контракт.

Это особенно актуально для мигрантов из Казахстана и других стран СНГ, занятых в сферах, где регионы ограничивают привлечение иностранных работников, например:

  • строительство;

  • сельское хозяйство;

  • сфера бытового обслуживания;

  • торговля и логистика.

Региональная практика и правовые риски для работодателей

В пояснительных материалах к поправкам отмечается, что в 2025 году региональные ограничения уже вводились в отдельных областях России:

  • Московская область;

  • Краснодарский край;

  • Новгородская и Нижегородская области.

Региональные акты запрещали привлечение иностранных граждан, работающих по патенту, в отдельных секторах экономики.

До внесения изменений работодатели оказывались в правовой ловушке:

  1. Нарушение региональных запретов грозило штрафами до 1 млн рублей или приостановкой деятельности.

  2. При этом увольнение иностранного сотрудника могло быть признано незаконным, с возможными судебными последствиями.

Таким образом, работодатели сталкивались с двойной угрозой: нарушить закон региона или потерять право на увольнение мигранта.

Что дают новые изменения

Поправки устраняют этот правовой пробел, позволяя привести трудовое законодательство в соответствие с реальной практикой регионального регулирования миграционной занятости.

Для казахстанских работников в России это означает:

  • необходимость внимательнее отслеживать изменения в региональном законодательстве;

  • повышенную осторожность при подписании контрактов с российскими работодателями;

  • потенциальное сокращение рабочих мест в регионах, где действуют ограничения на иностранцев.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
Сколько денег безопасно держать на банковской карте: важная информация для казахстанцевНовости Казахстана
10.01.2026, 14:28 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы смогут оставлять себе все пенсионные накопленияНовости Казахстана
09.01.2026, 12:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь