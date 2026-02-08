С 1 марта казахстанцы рискуют потерять работу в российских регионах из-за новых правил

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые нормы, расширяющие основания для увольнения иностранных граждан. Поправки в Трудовой кодекс позволяют работодателям расторгать трудовые договоры с мигрантами в случае введения региональных ограничений на привлечение иностранной рабочей силы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Для казахстанских граждан, которые составляют значительную часть трудовых мигрантов в России, эти изменения могут иметь прямое влияние на стабильность работы и планы на сезонные или постоянные трудовые контракты.

Что меняется в законе

Ранее трудовой кодекс РФ позволял прекращать трудовой договор с иностранцем только при установлении федеральных ограничений. Новая редакция расширяет эти основания: теперь решение региональных властей о запрете привлечения иностранной рабочей силы также дает работодателю право расторгнуть контракт.

Это особенно актуально для мигрантов из Казахстана и других стран СНГ, занятых в сферах, где регионы ограничивают привлечение иностранных работников, например:

строительство;

сельское хозяйство;

сфера бытового обслуживания;

торговля и логистика.

Региональная практика и правовые риски для работодателей

В пояснительных материалах к поправкам отмечается, что в 2025 году региональные ограничения уже вводились в отдельных областях России:

Московская область;

Краснодарский край;

Новгородская и Нижегородская области.

Региональные акты запрещали привлечение иностранных граждан, работающих по патенту, в отдельных секторах экономики.

До внесения изменений работодатели оказывались в правовой ловушке:

Нарушение региональных запретов грозило штрафами до 1 млн рублей или приостановкой деятельности. При этом увольнение иностранного сотрудника могло быть признано незаконным, с возможными судебными последствиями.

Таким образом, работодатели сталкивались с двойной угрозой: нарушить закон региона или потерять право на увольнение мигранта.

Что дают новые изменения

Поправки устраняют этот правовой пробел, позволяя привести трудовое законодательство в соответствие с реальной практикой регионального регулирования миграционной занятости.

Для казахстанских работников в России это означает: