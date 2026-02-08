За что в Казахстане могут изъять автомобильный номер и что важно знать водителям

Оставили машину на пару минут — и передний номер исчез. Казалось бы, пустяк, но для водителя это реальная головная боль: куда обращаться, кто виноват и как вернуть госзнак? Когда полиция может законно изымать номера, а когда — нарушает правила, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Кто на самом деле владелец госномеров

Важно понимать: государственные регистрационные номера (ГРНЗ) — собственность государства. Даже «красивые» или редкие номера, за которые вы платили немалую пошлину, остаются государственными.

Автомобилист лишь оплачивает пошлину за присвоение номера машине. Это значит, что полиция имеет право изымать номер при нарушениях, независимо от его стоимости.

Законные правила изъятия номеров

Просто «скрутить и уехать» полицейские не имеют права. Согласно пункту 10 статьи 795 Административного кодекса РК:

Изъятие номеров проводится только в присутствии двух понятых или владельца машины .

Должностное лицо обязано разъяснить причину изъятия .

Протокол изъятия должен быть составлен и подписан понятыми или владельцем.

Незаконные действия патрульных можно обжаловать в суде. Кроме того, КоАП РК запрещает забирать номера для взыскания штрафа.

За какие нарушения можно остаться без номера

Статья 797 КоАП РК определяет 12 нарушений, за которые полицейские имеют право изымать номера:

Повторное нарушение экологических норм или превышение уровня шума — штраф 20 МРП (86 500 тенге) для физлиц, 200 МРП (865 000 тенге) для юрлиц. Нечитаемые или неправильные номера — 5 МРП (21 625 тенге). Технические неисправности: трещины на стекле, сломанные фары, неисправные тормоза и рулевое управление — штраф до 15 МРП (64 875 тенге). Переоборудование без разрешения — 15 МРП. Отсутствие техосмотра или медосмотра водителя при перевозке пассажиров/грузов — от 30 до 50 МРП (129 750–216 250 тенге). Нарушение правил остановки и стоянки, включая парковку на газоне, тротуаре, детской площадке — от 5 до 10 МРП. ДТП с причинением ущерба — от 20 до 60 МРП, либо лишение прав на 9 месяцев. Оставление места аварии — штраф 50–100 МРП или лишение прав до года, возможен административный арест.

9–12. Повторные нарушения, указанные выше, в течение года — повышенные штрафы до 40–50 МРП.

Где искать свой номер

Если номера изъяли законно, полицейские обязаны сообщить, куда обращаться. Обычно это районное подразделение, где произошло нарушение.

Совет: иногда номера можно вернуть на месте, попросив оформить протокол и забрать знак.

Если «тихо» сняли номера: отправляйтесь в райотдел, где их хранят, уточнив у дежурного, кто отвечает за ГРНЗ.

Иногда патрульные оставляют номера в багажнике машины — полезно внимательно осмотреться на месте.

Как вернуть изъятые номера

ГРНЗ возвращают только после устранения причины изъятия:

Грязный выхлоп — ремонт, техосмотр, подтверждение инспекции.

Трещина на стекле — замена.

Переоборудование без разрешения — возврат к заводской комплектации, экспертиза, справка из технадзора.

Наложенный штраф — оплата до возврата.

Важно: движение без госномера запрещено и карается штрафом 10 МРП (43 250 тенге). Все перемещения к сервису и техосмотру придется делать на эвакуаторе.

В остальных случаях вопросы решаются через отдел административной практики района, где номера были изъяты.