Температура воды в Каспийском море
08.02.2026, 18:07

Будут ли в Казахстане продавать алкоголь после 20:00: Бектенов сделал заявление

Новости Казахстана 0 378

В Казахстане обсуждается возможность ужесточения правил продажи алкогольной продукции. Поводом для дискуссии стало депутатское предложение ограничить время реализации спиртного и сократить количество мест, где его можно приобрести. Позицию правительства по этому вопросу озвучил премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на официальный запрос мажилисмена Магеррама Магеррамова, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: orbsteppe.ru

Инициатива об ужесточении правил продажи алкоголя

В январе 2026 года депутат Магеррам Магеррамов выступил с предложением пересмотреть действующие нормы оборота алкогольной продукции. По его мнению, доступность спиртного напрямую влияет на уровень преступности и правонарушений, поэтому регулирование этой сферы необходимо усилить.

В числе предложенных мер — определение ограниченного перечня мест, где разрешена продажа алкоголя, и запрет его реализации в иных торговых точках. Отдельное внимание депутат уделил времени продажи спиртного, предложив ввести запрет на розничную торговлю алкогольной продукцией после 20:00.

Также инициатива предусматривает распространение ограничений на заведения общественного питания и отдыха, включая кафе и рестораны. Кроме того, депутат предложил полностью запретить дистанционную, в том числе онлайн-продажу алкогольной продукции.

Позиция правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе отметил, что государство уже применяет ряд ограничительных мер в сфере оборота алкоголя. В частности, действуют запреты на употребление спиртного в общественных местах, а также установлены временные и организационные требования к его реализации.

Глава правительства подчеркнул, что вопросы дополнительного регулирования рассматриваются с учетом статистики, указывающей на связь между доступностью алкоголя и уровнем правонарушений. При этом власти стремятся сохранить баланс между снижением доступности спиртного и предотвращением роста нелегального рынка.

По словам Бектенова, в настоящее время проводится работа по совершенствованию нормативной базы и уточнению требований к режиму работы торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию, включая развлекательные заведения. При разработке возможных изменений учитывается международный опыт регулирования алкогольного рынка.

"В настоящее время действуют запреты на употребление алкоголя в общественных местах, а также ограничения по времени и условиям реализации алкогольной продукции. Одновременно проводится работа по совершенствованию нормативного регулирования и уточнению требований к режиму работы объектов, реализующих алкогольную продукцию, включая развлекательные заведения.

Указанная работа осуществляется с учетом международного опыта, а также необходимости обеспечения баланса между снижением доступности алкоголя и недопущением роста нелегального оборота", - ответил Олжас Бектенов.

Вопрос онлайн-продаж алкоголя

Отдельно правительство рассматривает тему дистанционной торговли алкогольной продукцией. Как отметил премьер-министр, здесь существуют серьезные риски, связанные с контролем оборота спиртного, соблюдением возрастных ограничений и предотвращением продажи алкоголя несовершеннолетним.

Кроме того, важным остается вопрос надежной идентификации покупателей и обеспечения прозрачности движения алкогольной продукции на рынке. Эти факторы требуют дополнительной проработки перед принятием каких-либо решений.

В правительстве сообщили, что после завершения обсуждений и анализа возможных последствий будут подготовлены предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере.

