08.02.2026, 20:33

Казахстан стал абсолютным лидером по посещаемости этой страны: 3,19 миллиона пересечений границы

Новости Казахстана

По данным Пограничной службы ФСБ, в 2025 году Казахстан и Узбекистан возглавили список стран по количеству поездок своих граждан в Россию. Всего иностранные граждане пересекали российскую границу 15,6 миллиона раз, что отражает оживленное международное передвижение в регионе после пандемийных ограничений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Топ-5 стран по посещениям России

Лидером по количеству визитов стал Казахстан — 3,19 миллиона пересечений границы. За ним с минимальным отставанием следуют:

  • Узбекистан — 3,12 млн визитов;

  • Китай — 1,76 млн;

  • Таджикистан — 1,44 млн;

  • Кыргызстан — 984 тыс.

Помимо этих стран, в десятку стран-лидеров вошли:

  • Абхазия — 624,16 тыс.;

  • Беларусь — 562,5 тыс.;

  • Армения — 544,6 тыс.;

  • другие страны.

Таким образом, основными посетителями России остаются граждане Центральной Азии и Китая.

Туристический поток: Китай уверенно впереди

Если рассматривать только туристические поездки, то ситуация меняется. В 2025 году в Россию приехало 1,64 миллиона туристов из-за рубежа. Больше половины из них — граждане Китая, которые уверенно удерживают лидерство.

В список стран с наибольшим туристическим потоком также вошли:

  • Казахстан;

  • Беларусь;

  • Германия;

  • Иран;

  • Индия;

  • ОАЭ;

  • Саудовская Аравия;

  • Туркменистан;

  • Турция.

Это демонстрирует растущий интерес туристов к российским городам и культурным маршрутам, а также усиливающееся влияние Казахстана как страны с активным передвижением граждан в соседние государства.

Почему это важно

  • Казахстан становится ключевым партнером России в сфере трансграничного перемещения людей;

  • Увеличение туристического потока стимулирует экономику и сферу услуг обеих стран;

  • Центральная Азия и Китай остаются главными региональными игроками, влияющими на миграционные и туристические потоки.

0
0
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
