Казахстан стал абсолютным лидером по посещаемости этой страны: 3,19 миллиона пересечений границы

По данным Пограничной службы ФСБ, в 2025 году Казахстан и Узбекистан возглавили список стран по количеству поездок своих граждан в Россию. Всего иностранные граждане пересекали российскую границу 15,6 миллиона раз, что отражает оживленное международное передвижение в регионе после пандемийных ограничений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Лидером по количеству визитов стал Казахстан — 3,19 миллиона пересечений границы. За ним с минимальным отставанием следуют:
Узбекистан — 3,12 млн визитов;
Китай — 1,76 млн;
Таджикистан — 1,44 млн;
Кыргызстан — 984 тыс.
Помимо этих стран, в десятку стран-лидеров вошли:
Абхазия — 624,16 тыс.;
Беларусь — 562,5 тыс.;
Армения — 544,6 тыс.;
другие страны.
Таким образом, основными посетителями России остаются граждане Центральной Азии и Китая.
Если рассматривать только туристические поездки, то ситуация меняется. В 2025 году в Россию приехало 1,64 миллиона туристов из-за рубежа. Больше половины из них — граждане Китая, которые уверенно удерживают лидерство.
В список стран с наибольшим туристическим потоком также вошли:
Казахстан;
Беларусь;
Германия;
Иран;
Индия;
ОАЭ;
Саудовская Аравия;
Туркменистан;
Турция.
Это демонстрирует растущий интерес туристов к российским городам и культурным маршрутам, а также усиливающееся влияние Казахстана как страны с активным передвижением граждан в соседние государства.
Казахстан становится ключевым партнером России в сфере трансграничного перемещения людей;
Увеличение туристического потока стимулирует экономику и сферу услуг обеих стран;
Центральная Азия и Китай остаются главными региональными игроками, влияющими на миграционные и туристические потоки.
