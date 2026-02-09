Казахстан стал абсолютным лидером по посещаемости этой страны: 3,19 миллиона пересечений границы

По данным Пограничной службы ФСБ, в 2025 году Казахстан и Узбекистан возглавили список стран по количеству поездок своих граждан в Россию. Всего иностранные граждане пересекали российскую границу 15,6 миллиона раз, что отражает оживленное международное передвижение в регионе после пандемийных ограничений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: кадр YouTube

Топ-5 стран по посещениям России

Лидером по количеству визитов стал Казахстан — 3,19 миллиона пересечений границы. За ним с минимальным отставанием следуют:

Узбекистан — 3,12 млн визитов;

Китай — 1,76 млн;

Таджикистан — 1,44 млн;

Кыргызстан — 984 тыс.

Помимо этих стран, в десятку стран-лидеров вошли:

Абхазия — 624,16 тыс.;

Беларусь — 562,5 тыс.;

Армения — 544,6 тыс.;

другие страны.

Таким образом, основными посетителями России остаются граждане Центральной Азии и Китая.

Туристический поток: Китай уверенно впереди

Если рассматривать только туристические поездки, то ситуация меняется. В 2025 году в Россию приехало 1,64 миллиона туристов из-за рубежа. Больше половины из них — граждане Китая, которые уверенно удерживают лидерство.

В список стран с наибольшим туристическим потоком также вошли:

Казахстан;

Беларусь;

Германия;

Иран;

Индия;

ОАЭ;

Саудовская Аравия;

Туркменистан;

Турция.

Это демонстрирует растущий интерес туристов к российским городам и культурным маршрутам, а также усиливающееся влияние Казахстана как страны с активным передвижением граждан в соседние государства.

Почему это важно