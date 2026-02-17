Обложили со всех сторон: комиком Сабуровым недовольны в России, на Украине и в Казахстане

Известный казахстанский комик Нурлан Сабуров оказался в центре международного скандала после того, как по собственной инициативе передал мотоциклы бойцам российской частной военной компании «Легион Вагнер Истра». Действия артиста вызвали волну критики и проверки со стороны властей Казахстана, запрет на въезд в Россию, а также внесение в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Кадр из видео/Telegram-канал «Подъём»

Передача мотоциклов бойцам СВО

По данным издания «Подъем», летом 2025 года Сабуров связался с командиром «Легиона Вагнер Истра» Александром Кузнецовым (Ратибором) с предложением передать 10 питбайков подразделению. Техника была официально получена муниципальными службами округа Истра и затем передана бойцам.

Бойцы записали видео с благодарностью артисту:

«Выражаем благодарность Нурлану Сабурову за предоставленные мотоциклы эндуро, которые помогут нашим бойцам выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО. Для нас очень важно, что тыл и фронт действуют в одной упряжке. Джамбо, брат! Победа будет за нами!»

Несмотря на видеоподтверждение, в соцсетях возникли сомнения в подлинности ролика, однако СМИ подтвердили факт передачи техники.

Проверка в Казахстане

17 февраля Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) начал проверку деятельности Сабурова. Действия артиста рассматриваются «на предмет возможных нарушений уголовного законодательства, включая статью 170 УК РК — наемничество», сообщает Tengrynews.

Согласно казахстанскому законодательству, под наемничеством понимается:

вербовка, обучение или финансирование людей для участия в вооруженных конфликтах;

использование граждан в войне, вооруженных действиях или попытках свержения власти;

действия, направленные на нарушение территориальной целостности страны.

Проверка инициирована после того, как местный активист Марат Турымбетов подал заявление в Генпрокуратуру с просьбой оценить видео с участием Сабурова. Турымбетов заявил:

«Пока обсуждается подлинность видео, я инициировал проверку с целью привлечения к ответственности данного индивидуума. В случае ложного доноса готов нести ответственность по закону РК».

Мнения юристов разделились. Казахский адвокат Бауыржан Онгаров считает, что «состав преступления доказан на 100%, и органы обязаны возбудить уголовное дело». В то же время юрист и доцент РАНХиГС Сергей Андрейцо подчеркнул, что под наемничеством обычно понимается непосредственное участие в боевых действиях, а в случае Сабурова такие признаки отсутствуют, что может ограничить ход проверки.

Преследования со стороны Украины

На Украине действия казахстанского комика также вызвали резонанс. Украинский адвокат Евгений Пронин сообщил, что Служба безопасности Украины внесла информацию о Сабурове в Единый реестр досудебных расследований и начала досудебное производство.

Позднее имя артиста появилось в базе экстремистского ресурса «Миротворец». Ему вменяют:

посягательство на суверенитет Украины;

финансирование Вооруженных сил России.

Запрет въезда в Россию на 50 лет

В конце января российские власти ограничили въезд Сабурова в Россию на 50 лет. Комик узнал об ограничении 6 февраля при прибытии в Москву из Дубая. Официальные причины запрета не раскрыты, однако в СМИ обсуждались несколько версий:

критика спецоперации на Украине;

незаконный вывод средств из России;

нарушения миграционного законодательства РФ.

Источник РИА Новости отметил, что решение принято в «интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей». В тот же день Сабуров вылетел в Алма-Ату.