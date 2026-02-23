18+
23.02.2026, 09:03

В Казахстане создали биопрепарат, который замедляет старение клеток

Новости Казахстана

Молодой ученый из Кызылорды разработала уникальный натуральный биопрепарат, способный замедлять процессы старения клеток и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. За свой проект 23-летняя инженер Меруерт Толегенкызы получила грант от АО «Фонд науки» в рамках конкурса по коммерциализации научных разработок на 2025–2027 годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform. 

Фото из личного архива Меруерт Толегенкызы
Фото из личного архива Меруерт Толегенкызы

Молодой исследователь и её путь к научному прорыву

Меруерт Толегенкызы — инженер лаборатории физико-химических методов анализа инженерного профиля Кызылординского университета имени Коркыт Ата. В течение года она занималась научно-исследовательской работой под руководством кандидата химических наук, профессора Нурбола Аппазова, изучая антиоксидантные свойства экстрактов маральего рога и верблюжьей колючки.

«Антиоксиданты в составе двух экстрактов нейтрализуют вредные вещества. Благодаря этому клеткам организма наносится меньше вреда, их функционирование облегчается, а человек получает больше энергии», — объясняет Меруерт Толегенкызы.

Как работает новый биопрепарат

Созданный препарат объединяет два натуральных компонента:

  1. Экстракт маральего рога

    • Содержит 18 из 22 природных аминокислот.

    • Укрепляет иммунную систему.

    • Успокаивает нервную систему.

    • Поддерживает здоровье суставов (артрит, остеохондроз) и сердечно-сосудистой системы.

  2. Растение «верблюжья колючка»

    • Используется в народной медицине с древних времен.

    • Обладает выраженными антиоксидантными свойствами.

Совмещение этих компонентов создает новое направление в биомедицинской науке: натуральная биологически активная добавка с профилактическим и антиоксидантным действием.

«Смесь замедляет старение клеток и помогает сохранить их в исходном состоянии. Объединение экстракта маральего рога с верблюжьей колючкой — это уникальное научное решение», — отмечает исследователь.

Важность проекта для здоровья населения

Особое значение биопрепарата связано с ростом сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных атеросклерозом и окислительным стрессом — накоплением активных форм кислорода в организме. Новый препарат разработан как профилактическое средство, способное защищать сердечно-сосудистую систему и улучшать общее состояние организма.

Производственная реализация и планы на будущее

Для промышленного внедрения проекта выбрана база ТОО «АКТИВ GROUP» в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области. В дальнейшем планируется наладить поставки сырья на договорной основе от мараловодческих хозяйств региона.

Проект уже получил грантовое финансирование в размере 350 миллионов тенге, а препарат, прошедший всесторонние исследования и поддержку государства, планируется внедрить в производство в следующем году.

Научная и коммерческая значимость

Проект Меруерт Толегенкызы демонстрирует успешную интеграцию науки и производства:

  • Новый биопрепарат опирается на отечественные природные ресурсы.

  • Использование традиционных и современных научных подходов.

  • Поддержка государством через грантовое финансирование стимулирует дальнейшее развитие инноваций в Казахстане.

