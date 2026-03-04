30 августа может исчезнуть из календаря в Казахстане

В Казахстане может измениться одна из ключевых государственных дат. Если на предстоящем референдуме граждане поддержат новую редакцию Основного закона, привычный День Конституции 30 августа перестанет быть официальным праздником. Вместо него государство будет отмечать новую дату — 15 марта, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Об этом на брифинге в правительстве заявил министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев, отвечая на вопросы журналистов о том, как именно страна будет праздновать День Конституции в 2026 году.

Судьба 30 августа зависит от референдума

Во время встречи с представителями СМИ министр подтвердил: дальнейшая судьба действующей праздничной даты напрямую связана с результатами голосования по проекту новой Конституции.

По его словам, в опубликованном проекте документа этому вопросу уделено отдельное внимание. В частности, статья 94 проекта прямо предусматривает, что день принятия новой Конституции объявляется государственным праздником.

Это означает, что если казахстанцы 15 марта проголосуют «за» новую редакцию Основного закона, именно эта дата станет официальным Днем Конституции. В таком случае 30 августа утратит статус государственного праздника.

«Если народ проголосует и поддержит новую редакцию Конституции, то 15 марта будет считаться Днем Конституции и 30 августа утратит силу», — подчеркнул Сарсембаев.

Почему это важно для 2026 года

Вопрос о праздновании Дня Конституции в 2026 году оказался не формальным. Журналистов интересовало, будут ли казахстанцы отмечать 30 августа уже в следующем году, если новая редакция Основного закона будет одобрена весной.

Министр юстиции повторно уточнил, что окончательное решение будет зависеть исключительно от итогов референдума. Иными словами, до официального подведения результатов говорить о конкретных праздничных выходных преждевременно.

Таким образом, 2026 год может стать переломным в символическом смысле: страна либо сохранит исторически закрепленную дату 30 августа, либо перейдет к новой точке отсчета — 15 марта.

Конституция как политический маркер эпохи

День Конституции в Казахстане традиционно считается одним из ключевых государственных праздников. Он символизирует правовую основу государства, закрепляет принципы устройства власти, права и свободы граждан.

Если новая редакция Основного закона будет принята, смена даты станет не просто техническим изменением в календаре. Речь идет о фиксации нового этапа в конституционном развитии страны. Праздничная дата в этом случае будет связана не с историей принятия прежней редакции, а с моментом утверждения обновленной модели государственного устройства.

Ожидание решения — за избирателями

Вопрос о том, какой именно день станет Днем Конституции в 2026 году, остается открытым до проведения голосования. Правительство подчеркивает: окончательное слово — за гражданами.

Именно итоги референдума определят, исчезнет ли из официального календаря 30 августа или эта дата сохранит свой статус еще как минимум на год.

Таким образом, весеннее голосование может повлиять не только на содержание Основного закона, но и на государственный календарь страны, изменив привычную символику одного из главных национальных праздников.