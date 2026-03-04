18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
499.83
581.5
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.03.2026, 11:55

30 августа может исчезнуть из календаря в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 573

В Казахстане может измениться одна из ключевых государственных дат. Если на предстоящем референдуме граждане поддержат новую редакцию Основного закона, привычный День Конституции 30 августа перестанет быть официальным праздником. Вместо него государство будет отмечать новую дату — 15 марта, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Об этом на брифинге в правительстве заявил министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев, отвечая на вопросы журналистов о том, как именно страна будет праздновать День Конституции в 2026 году.

Судьба 30 августа зависит от референдума

Во время встречи с представителями СМИ министр подтвердил: дальнейшая судьба действующей праздничной даты напрямую связана с результатами голосования по проекту новой Конституции.

По его словам, в опубликованном проекте документа этому вопросу уделено отдельное внимание. В частности, статья 94 проекта прямо предусматривает, что день принятия новой Конституции объявляется государственным праздником.

Это означает, что если казахстанцы 15 марта проголосуют «за» новую редакцию Основного закона, именно эта дата станет официальным Днем Конституции. В таком случае 30 августа утратит статус государственного праздника.

«Если народ проголосует и поддержит новую редакцию Конституции, то 15 марта будет считаться Днем Конституции и 30 августа утратит силу», — подчеркнул Сарсембаев.

Почему это важно для 2026 года

Вопрос о праздновании Дня Конституции в 2026 году оказался не формальным. Журналистов интересовало, будут ли казахстанцы отмечать 30 августа уже в следующем году, если новая редакция Основного закона будет одобрена весной.

Министр юстиции повторно уточнил, что окончательное решение будет зависеть исключительно от итогов референдума. Иными словами, до официального подведения результатов говорить о конкретных праздничных выходных преждевременно.

Таким образом, 2026 год может стать переломным в символическом смысле: страна либо сохранит исторически закрепленную дату 30 августа, либо перейдет к новой точке отсчета — 15 марта.

Конституция как политический маркер эпохи

День Конституции в Казахстане традиционно считается одним из ключевых государственных праздников. Он символизирует правовую основу государства, закрепляет принципы устройства власти, права и свободы граждан.

Если новая редакция Основного закона будет принята, смена даты станет не просто техническим изменением в календаре. Речь идет о фиксации нового этапа в конституционном развитии страны. Праздничная дата в этом случае будет связана не с историей принятия прежней редакции, а с моментом утверждения обновленной модели государственного устройства.

Ожидание решения — за избирателями

Вопрос о том, какой именно день станет Днем Конституции в 2026 году, остается открытым до проведения голосования. Правительство подчеркивает: окончательное слово — за гражданами.

Именно итоги референдума определят, исчезнет ли из официального календаря 30 августа или эта дата сохранит свой статус еще как минимум на год.

Таким образом, весеннее голосование может повлиять не только на содержание Основного закона, но и на государственный календарь страны, изменив привычную символику одного из главных национальных праздников.

1
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь