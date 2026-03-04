Министр нацэкономики назвал истинных «виновников» пустых кошельков казахстанцев

С началом 2026 года казахстанцы столкнулись с заметным подорожанием продуктов питания , что вызвало волну обсуждений в СМИ и социальных сетях. Многие связывают это явление с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) , однако министр национальной экономики Серик Жумангарин призвал рассматривать ситуацию комплексно, отмечая, что причин инфляции несколько и они взаимосвязаны, сообщает Lada.kz.

Фото: primeminister.kz

Причины роста цен: не только НДС

На встрече с журналистами в кулуарах мажилиса министр подчеркнул, что повышение НДС не является единственным фактором, влияющим на стоимость продуктов.

«Подорожание продуктов связывают не только с НДС, здесь очень много нюансов», — отметил Жумангарин.

Он пояснил, что Казахстан не полностью обеспечивает себя продовольствием. По социально значимым продуктам страна обеспечивает себя на 70–90%, но остальные товары, потребляемые населением, зачастую импортные.

Мировые цены и экспортная ориентация фермеров

Министр напомнил, что мировые цены на продовольствие продолжают расти, что напрямую отражается на внутреннем рынке. По данным индекса ФАО, в прошлом году стоимость подсолнечного масла достигла 124, а также существенно выросли цены на молочные продукты и мясо.

Жумангарин отметил, что рост мировых цен делает экспорт продукции более выгодным для фермеров. Фермеры стремятся продавать на экспорт, поскольку там цены выше, и это влияет на предложение товаров внутри страны.

«Мы говорим: "Не продавайте на экспорт, дайте на внутренний рынок". Они отвечают: "Тогда поднимем цены внутри страны". Запретить им это невозможно, иначе сфера станет неинтересной», — пояснил министр.

Продовольственная инфляция и импортные цены

Министр обратил внимание на данные продовольственной инфляции за январь 2026 года. В Казахстане показатель составил 0,8%, тогда как в России — 2%. Поскольку значительная часть продукции импортируется из РФ, возникает эффект импортной инфляции, который также влияет на цены внутри страны.

Жумангарин подчеркнул, что виновником повышения цен нельзя считать только 4% рост НДС.

«Это многофакторная модель, и в каждом конкретном случае необходимо разбираться отдельно», — заявил он.

Основное решение: развитие отечественного производства

В качестве ключевого механизма стабилизации цен министр назвал развитие внутреннего производства и насыщение рынка казахстанской продукцией. Это позволит снизить зависимость от импорта и сделать продовольственные товары доступнее для населения.

Таким образом, рост цен на продукты в Казахстане — это результат сочетания глобальных экономических тенденций, экспортной ориентации фермеров, импортной зависимости и внутренней производственной базы. Жумангарин подчеркнул, что именно укрепление национального производства станет ключевым фактором долгосрочной стабилизации цен.