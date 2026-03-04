Kaspi.kz перевернул подход к автоуслугам в Казахстане

Поменять техпаспорт автомобиля станет так же просто, как заказать кофе через приложение. В суперприложении Kaspi.kz теперь доступна возможность замены техпаспорта всего за один час, сообщает Lada.kz.

Фото: Kaspi.kz

Новый сервис в партнерстве с государством

Сервис был создан командой Kaspi.kz совместно с министерством внутренних дел, информационно-производственным центром МВД и министерством искусственного интеллекта и цифрового развития. Совместная работа бизнеса и государства позволила сделать процедуру максимально удобной для пользователей, минимизируя необходимость личного визита в ЦОН.

Мнение руководства Kaspi.kz

Сооснователь и глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе отметил:

«Мы получаем много хороших отзывов о наших сервисах для автовладельцев. С помощью суперприложения Kaspi.kz можно переоформить автомобиль, поменять водительское удостоверение, поставить или снять авто с залога. А теперь прямо на экране смартфона доступна и замена техпаспорта. Мы рады создавать сервисы, которые помогают людям решать повседневные задачи быстро и просто. Благодарим государственные органы за сотрудничество и каждого нашего любимого клиента за то, что вы с нами!»

Ключевая мысль: теперь важные автосервисы доступны без очередей и бумажной волокиты.

Взгляд со стороны государства

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин подчеркнул:

«Перевод популярных услуг в онлайн — это последовательная работа по тому, чтобы государственные сервисы были максимально удобными и доступными для граждан. Запуск замены техпаспорта в Kaspi.kz — пример того, как совместная работа государства и бизнеса позволяет сократить время получения услуги и избавить людей от лишних визитов в ЦОНы. Наша задача — чтобы большинство востребованных сервисов были доступны в несколько кликов.»

Вывод: цифровизация госуслуг делает жизнь казахстанцев проще и экономит их время.