Тенге слишком дорогой, чтобы его любить: заёмщики в Казахстане бегут в объятия юаня и рубля

В 2026 году казахстанский бизнес все чаще уходит в валютные кредиты, оставляя тенге на втором плане. Рост ставок до 18–20 % и дорогие депозиты делают национальную валюту менее привлекательной, а компании ищут более выгодные займы в долларах, юанях и рублях, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: vbr.ru

Глава Halyk Bank Умут Шаяхметова характеризует происходящее не как временную фазу, а как «новую реальность», требующую адаптации и пересмотра привычных стратегий. Свое видение ситуации она представила на XIII CFO Idea Exchange & Networking Summit 2026.

Дорогие деньги становятся нормой

Умут Шаяхметова подчеркнула, что тема дешевых и длинных денег обсуждается в Казахстане уже более десяти лет, однако улучшений пока не наблюдается. Если раньше ставка в 14% считалась высокой, то в начале 2026 года базовая ставка достигла 18%, а стоимость фондирования для банков составляет около 20%. При этом депозиты физических лиц остаются дорогими, а финансирование корпоративного сектора становится все более затратным.

«Ситуация усложняется глобальными факторами. Повышение ставок — это мировой тренд после пандемии и роста инфляции. Если ранее евро и доллар имели нулевые или даже отрицательные ставки, сегодня они стабильно положительные, около 4%. Соответственно, инвестирование за рубежом становится дорогим», — отметила Шаяхметова, добавив, что это влияет на возможности банков и на финансовое планирование компаний.

Банки вынуждены искать доходность в условиях ограничений

Сейчас финансовые организации оказываются в непростой позиции: им необходимо находить доходные проекты, но долгосрочные инвестиции остаются ограниченными. По наблюдению главы Halyk Bank, избыточная ликвидность направляется преимущественно на потребительские кредиты и ценные бумаги, а не на поддержку инвестиционных проектов.

Влияние финансовой политики также сказывается на рынке. В начале 2026 года наблюдалось снижение темпов выдачи кредитов, а депозиты юридических лиц начали сокращаться. При этом большинство корпоративных клиентов не проявляет большого интереса к инвестиционным займам, что делает размещение ликвидности под ставки 20–22 % для юридических лиц крайне сложным.

Валютные кредиты набирают популярность

В этой среде компании проявляют все больший интерес к валютным кредитам: долларовым, юаневым и рублевым, где ставки значительно ниже, чем по тенговым займам. Шаяхметова выразила обеспокоенность таким трендом, напомнив, что в 2009 году валютный кризис серьезно ударил по компаниям, которые не смогли обслуживать подорожавшие займы в иностранной валюте.

«Мы продолжаем поддерживать кредитование в тенге, чтобы снизить валютные риски для банков», — подчеркнула глава Halyk Bank. Несмотря на это, стабильность курса национальной валюты стимулирует компании частично переходить на валютные займы. Банки в свою очередь внимательно следят за динамикой базовой ставки, понимая, что ее изменения напрямую влияют на курс тенге и на экономическое развитие страны в целом.

Перспективы и новые вызовы для бизнеса

Текущая ситуация формирует новую финансовую парадигму для казахстанских компаний: долгосрочное планирование становится сложнее, а риск-менеджмент выходит на первый план. Привлекательность валютных займов для бизнеса отражает стремление компаний снизить финансовую нагрузку, но одновременно повышает уязвимость перед колебаниями курсов. Банкам и бизнесу предстоит искать баланс между ликвидностью, доходностью и управлением рисками, чтобы адаптироваться к новой экономической реальности.