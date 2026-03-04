В Казахстане запустили новый экстренный номер 1484: что важно знать

В Казахстане начал работать новый экстренно-консультационный номер — 1484 . Теперь граждане и представители бизнеса могут получить разъяснения по вопросам налогов, госзакупок и цифровых сервисов Министерства финансов в формате «одного окна». Какие именно обращения принимаются по новому каналу связи и в каких случаях стоит набирать этот номер, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Что такое 1484 и кто его обслуживает

Номер 1484, а также бесплатная линия 8 800 080 30 84 — это Единый контакт-центр Министерство финансов Республики Казахстан.

Оператором центра выступает Центр электронных финансов. В организации уточнили, что через новый канал связи оказывается консультационная и техническая поддержка по государственным информационным системам и цифровым сервисам ведомства.

Фактически речь идет о централизованной платформе помощи для всех, кто взаимодействует с финансовыми сервисами государства — от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний.

Налоговое администрирование: помощь бизнесу и физлицам

Одна из ключевых функций контакт-центра — консультации по налоговым вопросам.

По номеру 1484 можно получить разъяснения по следующим направлениям:

использование сервисов Личного кабинета налогоплательщика ;

сдача налоговой отчетности;

проверка и погашение налоговой задолженности;

регистрация и прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей;

переход на специальные налоговые режимы, включая режим самозанятых;

получение уведомлений, справок и информации по налоговым обязательствам.

Таким образом, новый номер фактически стал универсальной точкой входа по вопросам налоговой цифровой инфраструктуры.

Государственные закупки: от регистрации до подписания договора

Контакт-центр также консультирует участников системы государственных закупок.

Обратиться по номеру 1484 можно при возникновении вопросов, связанных с:

регистрацией поставщиков и заказчиков в системе госзакупок;

участием в закупочных процедурах;

подачей заявок;

работой с планами закупок;

оформлением договоров и дополнительных соглашений;

техническими и организационными сбоями при работе в системе.

Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса, который активно участвует в тендерах и зависит от корректной работы цифровых платформ.

Национальный каталог товаров: корректность данных и регистрация

Отдельное направление работы — поддержка пользователей Национального каталога товаров.

Специалисты контакт-центра помогают:

пройти регистрацию и начать работу в системе;

найти или добавить товар;

проверить корректность заполнения карточек продукции;

устранить возможные ошибки в данных.

Это позволяет снизить количество технических неточностей и ускорить работу участников рынка.

Другие цифровые сервисы Минфина

Помимо налогов и закупок, 1484 охватывает весь спектр государственных информационных систем Министерства финансов.

По телефону можно уточнить:

порядок подачи электронных заявлений и обращений;

особенности работы цифровых сервисов ведомства;

причины некорректного отображения данных;

сбои в функционировании платформ.

Таким образом, линия стала единым консультационным центром по всем электронным ресурсам финансового блока государства.

Техническая поддержка: сопровождение обращений

Контакт-центр выполняет не только информационную, но и координационную функцию. В его задачи входят:

прием и регистрация обращений;

консультационная и методологическая помощь;

передача заявок на профильные линии сопровождения;

информирование заявителей о статусе рассмотрения их запросов.

По сути, 1484 работает как диспетчерская служба для всех цифровых систем Министерства финансов.

Централизация вместо разрозненных линий

В организации подчеркивают, что основная цель нового номера — обеспечить централизованное консультирование граждан и бизнеса по вопросам использования информационных систем Министерства финансов и исполнения финансовых обязательств перед государством.

Запуск 1484 — это шаг к унификации коммуникации между государством и пользователями цифровых сервисов. Теперь вместо поиска нужного подразделения достаточно набрать один номер.