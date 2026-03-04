В Казахстане запустили новый экстренный номер 1484: что важно знать

В Казахстане начал работать новый экстренно-консультационный номер — 1484. Теперь граждане и представители бизнеса могут получить разъяснения по вопросам налогов, госзакупок и цифровых сервисов Министерства финансов в формате «одного окна». Какие именно обращения принимаются по новому каналу связи и в каких случаях стоит набирать этот номер, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Номер 1484, а также бесплатная линия 8 800 080 30 84 — это Единый контакт-центр Министерство финансов Республики Казахстан.
Оператором центра выступает Центр электронных финансов. В организации уточнили, что через новый канал связи оказывается консультационная и техническая поддержка по государственным информационным системам и цифровым сервисам ведомства.
Фактически речь идет о централизованной платформе помощи для всех, кто взаимодействует с финансовыми сервисами государства — от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний.
Одна из ключевых функций контакт-центра — консультации по налоговым вопросам.
По номеру 1484 можно получить разъяснения по следующим направлениям:
использование сервисов Личного кабинета налогоплательщика;
сдача налоговой отчетности;
проверка и погашение налоговой задолженности;
регистрация и прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей;
переход на специальные налоговые режимы, включая режим самозанятых;
получение уведомлений, справок и информации по налоговым обязательствам.
Таким образом, новый номер фактически стал универсальной точкой входа по вопросам налоговой цифровой инфраструктуры.
Контакт-центр также консультирует участников системы государственных закупок.
Обратиться по номеру 1484 можно при возникновении вопросов, связанных с:
регистрацией поставщиков и заказчиков в системе госзакупок;
участием в закупочных процедурах;
подачей заявок;
работой с планами закупок;
оформлением договоров и дополнительных соглашений;
техническими и организационными сбоями при работе в системе.
Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса, который активно участвует в тендерах и зависит от корректной работы цифровых платформ.
Отдельное направление работы — поддержка пользователей Национального каталога товаров.
Специалисты контакт-центра помогают:
пройти регистрацию и начать работу в системе;
найти или добавить товар;
проверить корректность заполнения карточек продукции;
устранить возможные ошибки в данных.
Это позволяет снизить количество технических неточностей и ускорить работу участников рынка.
Помимо налогов и закупок, 1484 охватывает весь спектр государственных информационных систем Министерства финансов.
По телефону можно уточнить:
порядок подачи электронных заявлений и обращений;
особенности работы цифровых сервисов ведомства;
причины некорректного отображения данных;
сбои в функционировании платформ.
Таким образом, линия стала единым консультационным центром по всем электронным ресурсам финансового блока государства.
Контакт-центр выполняет не только информационную, но и координационную функцию. В его задачи входят:
прием и регистрация обращений;
консультационная и методологическая помощь;
передача заявок на профильные линии сопровождения;
информирование заявителей о статусе рассмотрения их запросов.
По сути, 1484 работает как диспетчерская служба для всех цифровых систем Министерства финансов.
В организации подчеркивают, что основная цель нового номера — обеспечить централизованное консультирование граждан и бизнеса по вопросам использования информационных систем Министерства финансов и исполнения финансовых обязательств перед государством.
Запуск 1484 — это шаг к унификации коммуникации между государством и пользователями цифровых сервисов. Теперь вместо поиска нужного подразделения достаточно набрать один номер.
