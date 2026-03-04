Токаев усиливает охрану и безопасность Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение по усилению безопасности ключевых объектов жизнеобеспечения, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Айбека Смадиярова.

Фото: Акорда

Приоритет – жизненно важная инфраструктура

В своем Telegram-канале Айбек Смадияров подчеркнул, что речь идет о комплексном подходе к защите объектов, от которых зависит функционирование страны. Токаев акцентировал внимание на транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуре, включая аэропорты, морские и речные порты.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру, руководителям силовых ведомств, ФНБ 'Самрук-Казына' и национальных компаний, а также акимам регионов усилить работу по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, включая аэропорты, морские и речные порты.

Кураторство данной работы поручено секретарю Совета Безопасности", – говорится в сообщении.

Координация и ответственность

Отдельное внимание президент уделил организации работы и распределению ответственности. Контроль за выполнением поручений возложен на секретаря Совета Безопасности, что должно обеспечить системный и скоординированный подход к охране критически важных объектов.