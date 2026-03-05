Отказ от НДС: в Казахстане озвучили радикальное предложение

В Казахстане прозвучало предложение радикально пересмотреть систему налогообложения и отказаться от налога на добавленную стоимость (НДС) внутри страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Инициатором идеи выступил эксперт Максим Барышев, который считает, что такой шаг позволит стимулировать внутреннее производство и сделает бизнес более прозрачным и конкурентоспособным. Важность обсуждения нового Налогового кодекса и поисков баланса между государственными доходами и развитием экономики сегодня стала особенно актуальной.
На конференции CFO SUMMIT XIII М. Барышев отметил, что действующий фискальный механизм создаёт значительную нагрузку на фонд оплаты труда. Новый Налоговый кодекс, вступивший в силу в текущем году, сохранил розничный налог – аналог налога с продаж, применяемого в США и Японии. Предприниматели ожидали сохранения порога 600 тыс. МРП и ставки 4% с возможностью снижения до 2%, однако остаются риски повышения ставки.
Эксперт подчеркнул, что разница между налоговой нагрузкой на упрощённом режиме и стандартном B2B режиме огромна: фонд оплаты труда облагается примерно на 43%, тогда как на упрощёнке всего на 3%. «Разница почти в 15 раз внутри одной страны. Бизнес вынужден искать лазейки», – отметил М. Барышев. Он предложил единый подход к налогообложению, когда фонд оплаты труда облагался бы по единой ставке, равной КПН – 20%, что сделало бы B2B более удобным и прозрачным.
С этим согласен бизнесмен Марат Баккулов, но он добавил, что его беспокоит не столько размер налогов, сколько отсутствие ясности и стабильности в правилах.
«Главное, чтобы новый кодекс не появлялся без четких инструкций. Бизнесу нужна стабильность», – подчеркнул он.
Одним из ключевых вызовов экономики Казахстана остаётся теневой сектор. По словам Барышева, более 16% экономики страны функционирует вне официального контроля, включая контрабанду.
«Товары попадают к потребителям не только через рынки, но и через юридические лица», – отметил эксперт.
В качестве частичного решения предлагается усилить контроль на границах и установить системы мониторинга «Сергек» на всех пунктах пропуска. При этом сохраняется проблема конкуренции с зарубежными производителями, многие из которых используют автоматизированные и роботизированные заводы. Максим Барышев предложил отменить НДС внутри страны, оставив его только при импорте и растаможке. По его мнению, это могло бы дать мощный стимул внутреннему производству и снизить мотивацию для теневых схем.
Не все эксперты поддерживают радикальные предложения. Финансист Галим Хусаинов обратил внимание, что НДС является основным источником доходов бюджета, и его отмена может угрожать финансированию инфраструктуры и социальных программ. Он также отметил, что дифференцированная система налогообложения создаёт неравные условия для участников рынка: розничные продавцы без НДС конкурируют с крупными компаниями, которые платят и НДС, и КПН. Это стимулирует серый импорт и создает экономический дисбаланс.
Замглавы НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов подчеркнул, что современные технологии позволяют налоговым органам работать более эффективно.
«Мы все находимся под лупой. У налоговиков сформирована огромная BigData, которая помогает выявлять нарушения точечно», – отметил он.
Финансист Г. Хусаинов добавил, что при правильном подходе цифровизация повышает собираемость налогов, но чрезмерное давление может создавать сложности для бизнеса. Эксперт Барышев поддержал мысль о сервисном подходе: государство должно стать поставщиком услуг, упрощать налогообложение, сокращать количество сборов и интегрировать сервисы.
«Если предприниматель сдал отчетность, государство уже видит данные. Это позволит сократить администрирование и повысить зарплаты налоговикам», – пояснил он.
Максим Барышев отмечает, что высокая налоговая нагрузка снижает покупательскую способность граждан, что напрямую отражается на экономике.
«Когда с зарплаты забирают 43%, а при покупке товаров человек платит еще 16% НДС, его возможности ограничены. Если у людей останется больше средств, они будут тратить больше, что поддержит экономику», – добавил эксперт.
Он предлагает привязывать KPI налоговых органов не к штрафам, а к развитию бизнеса и поддержке долгосрочной жизнеспособности компаний. Финансист Хусаинов, в свою очередь, призвал к балансированному подходу: стимулировать бизнес, но при этом сохранять фискальную функцию государства и обеспечивать равную уплату налогов.
В свете всех обсуждений эксперты сошлись на том, что Казахстану необходим новый, более справедливый Налоговый кодекс. Он должен учитывать интересы бизнеса, государства и граждан, снижать административную нагрузку и стимулировать внутреннее производство. Отказ от НДС внутри страны рассматривается как возможный инструмент для оживления экономики, но требует тщательной оценки рисков и последствий для бюджета.
