Отказ от НДС: в Казахстане озвучили радикальное предложение

В Казахстане прозвучало предложение радикально пересмотреть систему налогообложения и отказаться от налога на добавленную стоимость (НДС) внутри страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: finsabat.kg

Инициатором идеи выступил эксперт Максим Барышев, который считает, что такой шаг позволит стимулировать внутреннее производство и сделает бизнес более прозрачным и конкурентоспособным. Важность обсуждения нового Налогового кодекса и поисков баланса между государственными доходами и развитием экономики сегодня стала особенно актуальной.

Высокая нагрузка на фонд оплаты труда мешает развитию

На конференции CFO SUMMIT XIII М. Барышев отметил, что действующий фискальный механизм создаёт значительную нагрузку на фонд оплаты труда. Новый Налоговый кодекс, вступивший в силу в текущем году, сохранил розничный налог – аналог налога с продаж, применяемого в США и Японии. Предприниматели ожидали сохранения порога 600 тыс. МРП и ставки 4% с возможностью снижения до 2%, однако остаются риски повышения ставки.

Эксперт подчеркнул, что разница между налоговой нагрузкой на упрощённом режиме и стандартном B2B режиме огромна: фонд оплаты труда облагается примерно на 43%, тогда как на упрощёнке всего на 3%. «Разница почти в 15 раз внутри одной страны. Бизнес вынужден искать лазейки», – отметил М. Барышев. Он предложил единый подход к налогообложению, когда фонд оплаты труда облагался бы по единой ставке, равной КПН – 20%, что сделало бы B2B более удобным и прозрачным.

С этим согласен бизнесмен Марат Баккулов, но он добавил, что его беспокоит не столько размер налогов, сколько отсутствие ясности и стабильности в правилах.

«Главное, чтобы новый кодекс не появлялся без четких инструкций. Бизнесу нужна стабильность», – подчеркнул он.

Контрабанда и теневой сектор: боль экономики

Одним из ключевых вызовов экономики Казахстана остаётся теневой сектор. По словам Барышева, более 16% экономики страны функционирует вне официального контроля, включая контрабанду.

«Товары попадают к потребителям не только через рынки, но и через юридические лица», – отметил эксперт.

В качестве частичного решения предлагается усилить контроль на границах и установить системы мониторинга «Сергек» на всех пунктах пропуска. При этом сохраняется проблема конкуренции с зарубежными производителями, многие из которых используют автоматизированные и роботизированные заводы. Максим Барышев предложил отменить НДС внутри страны, оставив его только при импорте и растаможке. По его мнению, это могло бы дать мощный стимул внутреннему производству и снизить мотивацию для теневых схем.

Дискуссия вокруг отмены НДС

Не все эксперты поддерживают радикальные предложения. Финансист Галим Хусаинов обратил внимание, что НДС является основным источником доходов бюджета, и его отмена может угрожать финансированию инфраструктуры и социальных программ. Он также отметил, что дифференцированная система налогообложения создаёт неравные условия для участников рынка: розничные продавцы без НДС конкурируют с крупными компаниями, которые платят и НДС, и КПН. Это стимулирует серый импорт и создает экономический дисбаланс.

Цифровизация и BigData как инструмент контроля

Замглавы НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов подчеркнул, что современные технологии позволяют налоговым органам работать более эффективно.

«Мы все находимся под лупой. У налоговиков сформирована огромная BigData, которая помогает выявлять нарушения точечно», – отметил он.

Финансист Г. Хусаинов добавил, что при правильном подходе цифровизация повышает собираемость налогов, но чрезмерное давление может создавать сложности для бизнеса. Эксперт Барышев поддержал мысль о сервисном подходе: государство должно стать поставщиком услуг, упрощать налогообложение, сокращать количество сборов и интегрировать сервисы.

«Если предприниматель сдал отчетность, государство уже видит данные. Это позволит сократить администрирование и повысить зарплаты налоговикам», – пояснил он.

Экономическая мотивация и развитие бизнеса

Максим Барышев отмечает, что высокая налоговая нагрузка снижает покупательскую способность граждан, что напрямую отражается на экономике.

«Когда с зарплаты забирают 43%, а при покупке товаров человек платит еще 16% НДС, его возможности ограничены. Если у людей останется больше средств, они будут тратить больше, что поддержит экономику», – добавил эксперт.

Он предлагает привязывать KPI налоговых органов не к штрафам, а к развитию бизнеса и поддержке долгосрочной жизнеспособности компаний. Финансист Хусаинов, в свою очередь, призвал к балансированному подходу: стимулировать бизнес, но при этом сохранять фискальную функцию государства и обеспечивать равную уплату налогов.

Новый Налоговый кодекс: время реформ

В свете всех обсуждений эксперты сошлись на том, что Казахстану необходим новый, более справедливый Налоговый кодекс. Он должен учитывать интересы бизнеса, государства и граждан, снижать административную нагрузку и стимулировать внутреннее производство. Отказ от НДС внутри страны рассматривается как возможный инструмент для оживления экономики, но требует тщательной оценки рисков и последствий для бюджета.