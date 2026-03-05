Казахстан требует у россиян для ВНЖ документ, которого не существует в природе

Консульский отдел посольства России в Казахстане опубликовал разъяснение относительно некоторых нюансов получения вида на жительство в республике. Основное внимание уделено так называемым «листкам убытия» — документам, которые подтверждают разрешение иностранца на выезд из страны для переезда на постоянное место жительства в Казахстане, сообщает Lada.kz.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Совместный приказ казахстанских ведомств

Эти требования закреплены совместным приказом Министерства труда, МВД и Министерства искусственного интеллекта Казахстана, принятым 30 января 2026 года. Он регулирует запуск типового проекта по оказанию государственных услуг, связанных с выдачей разрешений на постоянное проживание, а также присвоением статуса кандаса.

Противоречие с российским законодательством

В посольстве России отметили, что один из подпунктов документа требует от соискателя предоставить с родины письменное согласие государства, листок убытия или иной документ, подтверждающий разрешение на выезд на постоянное жительство за границу.

При этом подчеркнули:

"Действующим законодательством Российской Федерации оформление и выдача гражданам таких документов как 'письменное согласие государства', 'листок убытия' либо иных документов, подтверждающих разрешение на выезд на постоянное жительство за рубеж, не предусмотрены."

Дальнейшие действия

Консульский отдел добавил, что уведомления об этом направлены в компетентные органы Казахстана, чтобы прояснить ситуацию и согласовать порядок оформления документов для россиян, желающих получить ВНЖ.