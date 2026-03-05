Полицейская провокация в Казахстане, которая пошла не по плану

Судебная система Казахстана стала свидетелем редкого и громкого решения: права водителя из Костаная Серика Малдыбаева, незаконно лишённого их на семь лет, были восстановлены. Этот случай привлёк внимание общественности и экспертов, так как он демонстрирует, как действия отдельных сотрудников полиции могут противоречить интересам государства и общества, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz

Серик Малдыбаев оказался в центре скандала после того, как патрульные полицейские заведомо знали о его состоянии алкогольного опьянения, но всё равно настояли, чтобы он сел за руль. Мужчина, следуя их указаниям, переставил машину с места, после чего немедленно получил протокол за вождение в пьяном виде. Лишение прав на целых семь лет казалось необратимым, но водитель не оставил попыток доказать свою невиновность.

Судебная проверка: видеозапись стала ключевым доказательством

Апелляционная жалоба, поданная Малдыбаевым в Костанайский областной суд, получила поддержку со стороны прокуратуры. Служители Фемиды внимательно изучили видеозаписи с места происшествия. На кадрах видно, что водитель прогревал автомобиль на протяжении четырёх минут, в то время как полицейские наблюдали за каждым его движением.

В видеозаписях чётко слышно, как сотрудники обсуждали его состояние и отдавали указания:

«Уберите машину», «От него исходит запах», «Но по нему не видно», «Да, не видно», «Сказал убрать машину?», «Сказал — отъедь».

Эти показания позволили суду сделать вывод о сознательной провокации со стороны патрульных.

Решение суда: нарушение интересов народа и службы

Специализированный суд по административным правонарушениям города Костаная был вынужден отменить прежнее постановление. В новом решении апелляционной коллегии областного суда указано, что действия сотрудников полиции шли вопреки интересам службы и народа, которому они служат.

Суд подчеркнул, что деяние водителя было совершено при исполнении незаконного распоряжения, а значит, отсутствует состав административного правонарушения. Постановление также разъясняет Серике Малдыбаеву его право на реабилитацию. Информация о наказании для полицейских-провокаторов пока не раскрыта.

Последствия и компенсации: путь к восстановлению справедливости

Серик Малдыбаев, который провёл пять суток под арестом и был лишён прав без законных оснований, теперь может требовать возмещения морального и материального вреда от сотрудников патруля. Этот случай стал наглядным примером того, как неправомерные действия отдельных представителей власти могут быть оспорены через закон, и что справедливость в Казахстане остаётся достижимой даже в, казалось бы, безвыходных ситуациях.