В Казахстане планируют наладить производство глютамина и крахмала

Фото pixabay.com

Вице‑министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Тасжуреков 5 марта 2026 года рассказал о реализации программы по глубокой переработке зерновых культур на территории страны. Речь идет о шести активных проектах, которые, по словам Тасжурекова, являются одним из ключевых направлений деятельности Министерства сельского хозяйства.

В рамках этих инициатив ведется строительство завода по глубокой переработке зерна в Астане, а также крупного предприятия по переработке кукурузы в Жамбылской области, обладающего значительным экспортным потенциалом. Кроме того, проекты по переработке зерновых предусмотрены в Туркестанской, Костанайской и Акмолинской областях.

По словам заместителя министра, основная цель этих проектов — получение готовой продукции глубокой переработки, включающей биоэтанол, крахмал, триптонин и глютамин. Эти продукты, отметил он, являются технологически сложными и обладают широким спектром применения, в том числе в пищевой и химической промышленности.

Такая стратегия развития перерабатывающей отрасли направлена на повышение добавленной стоимости казахстанской сельскохозяйственной продукции, создание новых рабочих мест и увеличение доли готовой продукции в общем экспорте. По словам представителей Минсельхоза, развитие глубокой переработки зерна также способствует укреплению продовольственной безопасности страны и снижению зависимости от импорта готовых пищевых и промышленных ингредиентов.