Минтранс Казахстана рассказал о ходе эвакуации казахстанцев из региона конфликта

Пресс‑служба Министерства транспорта Казахстана 5 марта 2026 года обнародовала обновлённую информацию о вывозе казахстанцев из стран Ближнего Востока. За ночь с 4 на 5 марта выполнено пять рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyDubai, в результате которых домой доставлено 851 человек. Эвакуация граждан продолжается в координации государственных органов и авиаперевозчиков, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com

Пресс‑служба Министерства транспорта Республики Казахстан 5 марта 2026 года предоставила свежие данные о ходе эвакуации казахстанских граждан из стран Ближнего Востока, где сохраняется нестабильная ситуация.

За ночь с 4 на 5 марта были выполнены пять специальных рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyDubai, в результате которых в Казахстан доставлено 851 пассажир. Работа по возвращению граждан Республики Казахстан продолжается.

Ранее, 4 марта, в аэропорты страны уже прибыли рейсы с казахстанскими гражданами, которых эвакуировали из ряда государств региона. Согласно данным Комитета гражданской авиации, авиакомпания Air Astana организовала перелёты из городов Медина и Джидда, на которых находились сотни возвращающихся. В общей сложности по итогам 4 марта в Казахстан вернулись около 946 человек.

Эвакуационные мероприятия осуществляются в координации с Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами Казахстана за рубежом и международными перевозчиками. Помимо авиаперевозок, часть граждан также возвращается в страну через наземные маршруты — при содействии казахстанских дипломатических миссий.

По данным официальных представителей МИД РК, большое количество казахстанцев всё ещё находятся в странах Ближнего Востока. В частности, на сегодня в регионе остаются тысячи наших соотечественников, в том числе в Объединённых Арабских Эмиратах, Катаре, Саудовской Аравии, Иране и Израиле. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и следовать рекомендациям дипломатических служб по вопросам эвакуации и безопасного возвращения на родину.

Продолжаются усилия по увеличению числа эвакуационных рейсов и расширению маршрутов, чтобы обеспечить возвращение всех желающих казахстанцев. Государственные органы отмечают, что работа по вывозу граждан организована с учётом текущей ситуации в регионе и в тесном взаимодействии с авиаперевозчиками.