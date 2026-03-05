18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.36
572.84
6.29
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
05.03.2026, 15:12

Минтранс Казахстана рассказал о ходе эвакуации казахстанцев из региона конфликта

Новости Казахстана 0 505

Пресс‑служба Министерства транспорта Казахстана 5 марта 2026 года обнародовала обновлённую информацию о вывозе казахстанцев из стран Ближнего Востока. За ночь с 4 на 5 марта выполнено пять рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyDubai, в результате которых домой доставлено 851 человек. Эвакуация граждан продолжается в координации государственных органов и авиаперевозчиков, сообщает Lada.kz. со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Пресс‑служба Министерства транспорта Республики Казахстан 5 марта 2026 года предоставила свежие данные о ходе эвакуации казахстанских граждан из стран Ближнего Востока, где сохраняется нестабильная ситуация.

За ночь с 4 на 5 марта были выполнены пять специальных рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyDubai, в результате которых в Казахстан доставлено 851 пассажир. Работа по возвращению граждан Республики Казахстан продолжается.

Ранее, 4 марта, в аэропорты страны уже прибыли рейсы с казахстанскими гражданами, которых эвакуировали из ряда государств региона. Согласно данным Комитета гражданской авиации, авиакомпания Air Astana организовала перелёты из городов Медина и Джидда, на которых находились сотни возвращающихся. В общей сложности по итогам 4 марта в Казахстан вернулись около 946 человек.

Эвакуационные мероприятия осуществляются в координации с Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами Казахстана за рубежом и международными перевозчиками. Помимо авиаперевозок, часть граждан также возвращается в страну через наземные маршруты — при содействии казахстанских дипломатических миссий.

По данным официальных представителей МИД РК, большое количество казахстанцев всё ещё находятся в странах Ближнего Востока. В частности, на сегодня в регионе остаются тысячи наших соотечественников, в том числе в Объединённых Арабских Эмиратах, Катаре, Саудовской Аравии, Иране и Израиле. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и следовать рекомендациям дипломатических служб по вопросам эвакуации и безопасного возвращения на родину.

Продолжаются усилия по увеличению числа эвакуационных рейсов и расширению маршрутов, чтобы обеспечить возвращение всех желающих казахстанцев. Государственные органы отмечают, что работа по вывозу граждан организована с учётом текущей ситуации в регионе и в тесном взаимодействии с авиаперевозчиками.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь