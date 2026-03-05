18+
05.03.2026, 15:38

Об аренде жилья в Казахстане: проверка переводов невозможна, но есть другие механизмы контроля

Новости Казахстана 0 601

Руководитель Управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов МФ РК Ерканат Шынберген прокомментировал возможность контроля банковских переводов граждан в связи с подозрениями о нелегальной сдаче жилья в аренду. Он отметил, что полный доступ к движению средств по счетам населения отсутствует, и проверка таких операций по итогам года невозможна. Вместе с тем у властей есть другие способы выявления случаев скрытой аренды недвижимости, и граждан призывают работать в легальном поле, сообщает Lada.kz.  со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Полный доступ к банковским переводам отсутствует

Руководитель Управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Ерканат Шынберген на заседании, прошедшем в кулуарах Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», ответил на вопрос журналистов о возможности использовать банковские переводы для проверки граждан, которые, возможно, тайно сдают жильё в аренду. По его словам, государственные органы не имеют полного доступа ко всем операциям по банковским счетам физических лиц и не видят «всю картину» переводов населения, поэтому отслеживать такие операции в целом невозможно.

Альтернативные механизмы контроля

Спикер пояснил, что банки передают КГД определённые данные по установленным критериям, однако этого недостаточно для комплексного анализа всех финансовых потоков. Он подчеркнул, что у властей есть другие механизмы реагирования на случаи нелегальной аренды жилья, включая проверку через участковых инспекторов, которые ведут учёт по своему району и собирают информацию о собственниках жилья и тех, кто в нём проживает. Если выясняется, что человек сдаёт жильё тайно, это может стать основанием для вопросов к собственнику.

Призыв работать в легальном поле

Ерканат Шынберген призвал граждан «обелиться и работать в легальном поле», отметив, что для этого можно зарегистрироваться в качестве самозанятого. Он напомнил, что самозанятые освобождены от уплаты налогов, но обязаны платить социальные платежи в размере 4 %, что даёт им социальные гарантии, включая здравоохранение и пенсионное обеспечение.

Контроль и стимулирование легального рынка аренды

Ранее вице‑министр финансов Ержан Биржанов рассказывал о санкциях за тайную сдачу квартир и мерах контроля за рынком аренды жилья. Контроль включает сопоставление данных о собственности, банковских операциях и информацию от участковых, что позволяет выявлять случаи нелегального получения доходов.

Государство также создаёт упрощённые налоговые режимы для арендодателей, чтобы стимулировать их переход в легальное поле и снизить масштаб «серого» рынка аренды жилья в стране.

