Нацфонд Казахстана готовится пробить отметку в 40 000 000 000 000 тенге

Национальный фонд Казахстана в начале 2026 года продемонстрировал впечатляющую динамику поступлений, приблизив свои активы к отметке в 40 трлн тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По состоянию на 1 марта 2026 года совокупные активы фонда составили 39,9 трлн тенге, что лишь немного меньше исторического рубежа. Несмотря на это, рост за месяц оказался умеренным — всего 0,5%, что отражает стабильность накоплений при постепенном увеличении финансовой базы страны.
С начала 2026 года Нацфонд получил в копилку более 700 млрд тенге. Согласно отчету министерства финансов, поступления составили 701,4 млрд тенге, увеличившись за февраль почти в 2,2 раза — на 378,2 млрд тенге. Основной объем средств формируют налоги и операции, связанные с нефтяным сектором, что традиционно остается ключевым источником пополнения национальной финансовой подушки.
Прямые налоги от организаций нефтяного сектора принесли фонду 700,8 млрд тенге, что в 2,2 раза превышает показатель на начало февраля. Остальные доходы, связанные с операциями в данном секторе, составили 319,3 млн тенге, увеличившись почти в два раза. Следует отметить, что в этих расчетах не учитываются налоги, направляемые в местные бюджеты.
Помимо нефтяного сектора, Нацфонд получил средства и из других источников. От продажи земельных участков в фонд было перечислено 3,9 млн тенге, что почти в три раза больше, чем месяц назад. Доходы от приватизации республиканской собственности составили 88,6 млн тенге, увеличившись в 3,2 раза.
Также существенный вклад в фонд внесло погашение бюджетных кредитов, выданных до 1 января 2024 года акиматам областей и крупных городов. За февраль поступления по данной статье составили 180 млн тенге, тогда как в январе таких поступлений не фиксировалось.
Объем гарантированных трансфертов, направляемых на поддержание бюджета и социальных программ, достиг 460 млрд тенге, увеличившись в два раза. Расходы на управление фондом и проведение внешнего аудита составили 280,3 млн тенге, что подчеркивает тщательность контроля за эффективностью использования национальных средств.
На конец отчетного периода активы Нацфонда составили 39,9 трлн тенге, и, несмотря на значительные месячные поступления, общий прирост оказался умеренным — всего 0,5%. Это свидетельствует о том, что фонд постепенно приближается к историческому рубежу в 40 трлн тенге, формируя прочную финансовую подушку для страны и укрепляя стабильность государственной экономики.
Комментарии0 комментарий(ев)