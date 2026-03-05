Нацфонд Казахстана готовится пробить отметку в 40 000 000 000 000 тенге

Национальный фонд Казахстана в начале 2026 года продемонстрировал впечатляющую динамику поступлений, приблизив свои активы к отметке в 40 трлн тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

По состоянию на 1 марта 2026 года совокупные активы фонда составили 39,9 трлн тенге, что лишь немного меньше исторического рубежа. Несмотря на это, рост за месяц оказался умеренным — всего 0,5%, что отражает стабильность накоплений при постепенном увеличении финансовой базы страны.

Поступления в фонд с начала года

С начала 2026 года Нацфонд получил в копилку более 700 млрд тенге. Согласно отчету министерства финансов, поступления составили 701,4 млрд тенге, увеличившись за февраль почти в 2,2 раза — на 378,2 млрд тенге. Основной объем средств формируют налоги и операции, связанные с нефтяным сектором, что традиционно остается ключевым источником пополнения национальной финансовой подушки.

Прямые налоги от организаций нефтяного сектора принесли фонду 700,8 млрд тенге, что в 2,2 раза превышает показатель на начало февраля. Остальные доходы, связанные с операциями в данном секторе, составили 319,3 млн тенге, увеличившись почти в два раза. Следует отметить, что в этих расчетах не учитываются налоги, направляемые в местные бюджеты.

Разнообразие источников поступлений

Помимо нефтяного сектора, Нацфонд получил средства и из других источников. От продажи земельных участков в фонд было перечислено 3,9 млн тенге, что почти в три раза больше, чем месяц назад. Доходы от приватизации республиканской собственности составили 88,6 млн тенге, увеличившись в 3,2 раза.

Также существенный вклад в фонд внесло погашение бюджетных кредитов, выданных до 1 января 2024 года акиматам областей и крупных городов. За февраль поступления по данной статье составили 180 млн тенге, тогда как в январе таких поступлений не фиксировалось.

Управление фондом и трансферты

Объем гарантированных трансфертов, направляемых на поддержание бюджета и социальных программ, достиг 460 млрд тенге, увеличившись в два раза. Расходы на управление фондом и проведение внешнего аудита составили 280,3 млн тенге, что подчеркивает тщательность контроля за эффективностью использования национальных средств.

Итоги и прогноз

На конец отчетного периода активы Нацфонда составили 39,9 трлн тенге, и, несмотря на значительные месячные поступления, общий прирост оказался умеренным — всего 0,5%. Это свидетельствует о том, что фонд постепенно приближается к историческому рубежу в 40 трлн тенге, формируя прочную финансовую подушку для страны и укрепляя стабильность государственной экономики.