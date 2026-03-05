Ваш доллар может оказаться мусором: какие купюры не примут в Казахстане и за границей

Эксперты и блогеры бьют тревогу: не все долларовые купюры одинаково ценны, и некоторые из них могут вызвать проблемы при обмене или оплате за границей. Казахстанцам, планирующим поездки или операции с валютой, советуют быть крайне внимательными к состоянию банкнот, их году выпуска и наличию посторонних отметок, сообщает Lada.kz.

Фото: news.myseldon.com

Проблемные купюры с первого взгляда

По мнению казахстанского автоблогера Куандыка Магзамова, наибольшие трудности вызывают доллары с видимыми следами использования – штампами, надписями или печатями.

«Даже если купюта подлинная, такие доллары нередко принимают хуже – особенно в обменниках или за границей», – предупреждает блогер в Instagram.

Он подчеркивает, что проверять банкноты нужно прямо в момент покупки:

«Где берете деньги, там их и проверяйте. Потом будет сложно доказать, что вам их выдали именно в таком виде», – добавляет Магзамов.

Старые купюры могут стать проблемой

Еще одна категория, способная вызвать неприятности – доллары старого образца. По словам эксперта, в некоторых странах такие банкноты принимают с дополнительной комиссией, а иногда отказываются брать вовсе.

Для путешественников это значит, что перед выездом за границу необходимо уточнять, какие серии долларов принимают без ограничений. Игнорирование этого правила может обернуться финансовыми потерями или вынужденными обменами по невыгодному курсу.

На что обратить внимание в обменнике

При покупке валюты специалисты советуют не спешить и тщательно осматривать банкноты. Основные моменты проверки включают:

состояние купюры,

год выпуска,

наличие штампов, надписей или печатей.

Если банкнота вызывает сомнения, лучше сразу попросить обменять ее на более свежую и «чистую» – это сэкономит время и деньги в будущем.

Несколько минут проверки — тысячи тенге экономии

Куандык Магзамов напоминает, что несколько минут, потраченных на проверку купюр в обменнике, могут избавить от серьезных неудобств во время поездки за границу.

«Проще потратить время на проверку здесь, чем столкнуться с комиссиями или отказом принимать валюту в другой стране», – заключает блогер.

Своевременная проверка долларовых банкнот помогает избежать неожиданных проблем и делает путешествия и финансовые операции более безопасными и предсказуемыми.