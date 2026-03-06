18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.03.2026, 13:07

Энрике Иглесиас даст концерты в Казахстане

Новости Казахстана

Испанский певец и один из самых известных мировых исполнителей поп-музыки, Энрике Иглесиас, объявил о своих концертах в Казахстане, которые состоятся уже в сентябре 2026 года. Два масштабных выступления пройдут на крупнейших стадионах страны — 3 сентября на «Астана Арене» и 5 сентября на Центральном стадионе Алматы, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Шоу мирового уровня в самом сердце Центральной Азии

Как сообщают в пресс-службе Freedom Ticketon, Иглесиас привезет в Казахстан свое знаменитое стадионное шоу, которое уже завоевало миллионы поклонников по всему миру. Организаторы отмечают, что концерты станут одним из крупнейших музыкальных событий, когда-либо проходивших в регионе, объединяя в себе музыку, визуальные эффекты и энергию живой аудитории.

«Поклонников ждёт незабываемый вечер с хитами, ставшими саундтреком для целых поколений — от мировых мегахитов, таких как Bailando, Hero, Escape и I Like It, до энергичных танцевальных треков и проникновенных баллад. Каждый концерт задуман как полноценная стадионная постановка, где музыка, атмосфера и живое участие зрителей сливаются в единое эффектное представление», — подчеркнули в Ticketon.

Казахстан как новый центр притяжения музыкальной индустрии

Ожидается, что концерты Иглесиаса привлекут не только местных жителей, но и иностранных гостей, превращая Алматы и Астану в международные центры притяжения для поклонников музыки. Эксперты прогнозируют, что выступления станут знаковым событием для всей страны и укрепят статус Казахстана как площадки для мировых музыкальных шоу.

Билеты и эксклюзивная предпродажа

Билеты на концерты будут доступны через официальную билетную платформу Freedom Ticketonticketon.kz. Для пользователей SuperApp предусмотрена эксклюзивная предпродажа, которая пройдет 7, 8 и 9 марта, предоставляя возможность приобрести билеты заранее и гарантированно попасть на шоу.

