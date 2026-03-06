18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.03.2026, 14:27

Казахстан разрешил платить налоги частями без процентов и комиссий

Новости Казахстана 0 487

Казахстанцы смогут пользоваться рассрочкой не только при покупке товаров или оплате услуг. Теперь возможность «разбить платеж на части» охватывает и налоговые обязательства. При этом никаких скрытых процентов или дополнительных комиссий не предусмотрено — речь идет о государственной, а не коммерческой инициативе, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Такой шаг призван помочь гражданам, временно оказавшимся в финансовой трудности, выполнять свои налоговые обязательства без лишнего давления.

Что предлагает Министерство финансов

Министерство финансов РК подготовило проект изменений, по которому рассрочка будет предоставляться налогоплательщикам при временных финансовых затруднениях.

Ключевые условия:

  • Задолженность до 1 500 МРП (в 2026 году — 6 млн 487 тысяч тенге).

  • Отсутствие залога и страховых обязательств: налогоплательщику не нужно оценивать имущество или оформлять его страхование.

Таким образом, процедура становится максимально простой и доступной для большинства граждан.

Сроки и рамки отсрочки

Согласно статье 133 нового Налогового кодекса РК, налогоплательщики смогут выплачивать налоги, сборы и пени:

  • В течение 6 месяцев, если они не участвуют в специальных программах.

  • До 12 месяцев для участников горизонтального мониторинга, что позволит бизнесу планировать выплаты без риска штрафов.

Юридическая основа проекта

Проект изменений разработан на базе положений нескольких статей Налогового кодекса:

  • пункт 4 статьи 49,

  • пункт 2 статьи 113,

  • пункт 1 статьи 133.

Ожидается, что документ будет утвержден приказом от 31 октября 2025 года № 651 «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, плат и (или) пеней».

Таким образом, государство впервые выводит рассрочку из коммерческого сегмента и делает её инструментом поддержки налогоплательщиков, открывая новый уровень финансовой гибкости для граждан и бизнеса в Казахстане.

