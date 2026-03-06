Казахстан разрешил платить налоги частями без процентов и комиссий

Казахстанцы смогут пользоваться рассрочкой не только при покупке товаров или оплате услуг. Теперь возможность «разбить платеж на части» охватывает и налоговые обязательства. При этом никаких скрытых процентов или дополнительных комиссий не предусмотрено — речь идет о государственной, а не коммерческой инициативе, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Такой шаг призван помочь гражданам, временно оказавшимся в финансовой трудности, выполнять свои налоговые обязательства без лишнего давления.
Министерство финансов РК подготовило проект изменений, по которому рассрочка будет предоставляться налогоплательщикам при временных финансовых затруднениях.
Ключевые условия:
Задолженность до 1 500 МРП (в 2026 году — 6 млн 487 тысяч тенге).
Отсутствие залога и страховых обязательств: налогоплательщику не нужно оценивать имущество или оформлять его страхование.
Таким образом, процедура становится максимально простой и доступной для большинства граждан.
Согласно статье 133 нового Налогового кодекса РК, налогоплательщики смогут выплачивать налоги, сборы и пени:
В течение 6 месяцев, если они не участвуют в специальных программах.
До 12 месяцев для участников горизонтального мониторинга, что позволит бизнесу планировать выплаты без риска штрафов.
Проект изменений разработан на базе положений нескольких статей Налогового кодекса:
пункт 4 статьи 49,
пункт 2 статьи 113,
пункт 1 статьи 133.
Ожидается, что документ будет утвержден приказом от 31 октября 2025 года № 651 «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, плат и (или) пеней».
Таким образом, государство впервые выводит рассрочку из коммерческого сегмента и делает её инструментом поддержки налогоплательщиков, открывая новый уровень финансовой гибкости для граждан и бизнеса в Казахстане.
