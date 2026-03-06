Старые 10-тысячные купюры Казахстана остаются в обороте до 2027 года

Национальный банк страны объявил о продлении срока использования старых 10-тысячных купюр. Решение вступит в силу после того, как первоначальный срок их обращения, намеченный на июнь 2026 года, истечет, и теперь продлится еще на год — до июня 2027 года, сообщает Lada.kz.
На специальном брифинге председатель Национального банка Тимур Сулейменов отметил, что инициатива продления поступила от казахстанских банков.
«Мы планируем продлить срок еще на один год. Эти купюры пользуются большим спросом, и нас обратилась Ассоциация финансистов — фактически банки второго уровня попросили продлить их использование», — заявил Сулейменов.
Причиной такой просьбы стало активное использование старых 10-тысячных купюр в повседневной финансовой деятельности. Они остаются одними из самых распространенных банкнот среди населения и предпринимателей, что делает их востребованными и удобными для расчета.
В январе 2026 года Национальный банк завершил выпуск новой серии банкнот в «Сакском стиле», за исключением 20-тысячной купюры, которая поступит в обращение только в конце года. Тогда же финансовый регулятор сообщил, что рассматривает возможность продления параллельного обращения старых 10-тысячных банкнот. Сегодня это решение реализовано, и казахстанцы смогут продолжать использовать привычные купюры еще целый год.
Продление срока обращения старых купюр снижает риск денежной путаницы и облегчает финансовые операции для граждан, особенно в регионах, где привычные 10-тысячные купюры активно применяются в расчетах. Для бизнеса это также важно — стабильное обращение наличных снижает необходимость срочного обмена или изъятия банкнот из оборота.
Таким образом, Национальный банк сделал шаг, который сочетает заботу о финансовой стабильности и практическую необходимость для миллионов казахстанцев. Старые купюры 10 тыс. тенге останутся частью повседневной жизни страны еще на один год, позволяя постепенно переходить к новой серии банкнот без спешки и неудобств.
