Старые 10-тысячные купюры Казахстана остаются в обороте до 2027 года

Национальный банк страны объявил о продлении срока использования старых 10-тысячных купюр. Решение вступит в силу после того, как первоначальный срок их обращения, намеченный на июнь 2026 года, истечет, и теперь продлится еще на год — до июня 2027 года, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Банки выступили с просьбой о продлении

На специальном брифинге председатель Национального банка Тимур Сулейменов отметил, что инициатива продления поступила от казахстанских банков.

«Мы планируем продлить срок еще на один год. Эти купюры пользуются большим спросом, и нас обратилась Ассоциация финансистов — фактически банки второго уровня попросили продлить их использование», — заявил Сулейменов.

Причиной такой просьбы стало активное использование старых 10-тысячных купюр в повседневной финансовой деятельности. Они остаются одними из самых распространенных банкнот среди населения и предпринимателей, что делает их востребованными и удобными для расчета.

Параллельное обращение банкнот продолжается

В январе 2026 года Национальный банк завершил выпуск новой серии банкнот в «Сакском стиле», за исключением 20-тысячной купюры, которая поступит в обращение только в конце года. Тогда же финансовый регулятор сообщил, что рассматривает возможность продления параллельного обращения старых 10-тысячных банкнот. Сегодня это решение реализовано, и казахстанцы смогут продолжать использовать привычные купюры еще целый год.

Почему это важно для граждан и бизнеса

Продление срока обращения старых купюр снижает риск денежной путаницы и облегчает финансовые операции для граждан, особенно в регионах, где привычные 10-тысячные купюры активно применяются в расчетах. Для бизнеса это также важно — стабильное обращение наличных снижает необходимость срочного обмена или изъятия банкнот из оборота.

Таким образом, Национальный банк сделал шаг, который сочетает заботу о финансовой стабильности и практическую необходимость для миллионов казахстанцев. Старые купюры 10 тыс. тенге останутся частью повседневной жизни страны еще на один год, позволяя постепенно переходить к новой серии банкнот без спешки и неудобств.