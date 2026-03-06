Нацбанк Казахстана удивил свежим прогнозом по инфляции

Национальный банк Казахстана представил обновленный прогноз инфляции на ближайшие годы, обозначив положительную тенденцию снижения роста цен. Об этом на брифинге сообщил глава регулятора Тимур Сулейменов, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Снижение прогнозируемой инфляции в 2026 году

По словам Тимура Сулейменова, прогноз инфляции на 2026 год был уточнен в сторону снижения. Ранее Национальный банк ожидал рост цен в диапазоне 9,5–12,5%, теперь же цифры составляют 9,5–11,5%.

Глава Нацбанка подчеркнул, что достигнуть однозначных уровней роста цен удастся благодаря скоординированным действиям правительства и регулятора, а также за счет предсказуемой фискальной и квазифискальной политики. Кроме того, ожидается снижение вклада жилищно-коммунальных услуг и цен на топливо в формирование инфляции.

Долгосрочные ожидания: 2027–2028 годы

Прогноз на более отдаленные годы также демонстрирует оптимизм. По расчетам Нацбанка, к концу 2027 года инфляция замедлится до 5,5–7,5%, а в 2028 году она приблизится к целевому показателю в 5%. Такие цифры, по мнению регулятора, создадут более стабильную экономическую среду и поддержат покупательскую способность населения.

Проинфляционные риски и НДС

Тимур Сулейменов отметил, что проинфляционные риски несколько снизились. Это связано с умеренной реакцией цен на недавнее изменение ставки НДС, что, по его словам, подтверждает эффективность текущей налоговой политики в стабилизации цен.

Базовая ставка останется, но может измениться

Сегодня же Национальный банк подтвердил решение сохранить базовую ставку на уровне 18%. Глава регулятора добавил, что в течение 2026 года возможен её пересмотр и снижение, если экономическая ситуация позволит.