Нацбанк Казахстана удивил свежим прогнозом по инфляции

Национальный банк Казахстана представил обновленный прогноз инфляции на ближайшие годы, обозначив положительную тенденцию снижения роста цен. Об этом на брифинге сообщил глава регулятора Тимур Сулейменов, сообщает Lada.kz.
По словам Тимура Сулейменова, прогноз инфляции на 2026 год был уточнен в сторону снижения. Ранее Национальный банк ожидал рост цен в диапазоне 9,5–12,5%, теперь же цифры составляют 9,5–11,5%.
Глава Нацбанка подчеркнул, что достигнуть однозначных уровней роста цен удастся благодаря скоординированным действиям правительства и регулятора, а также за счет предсказуемой фискальной и квазифискальной политики. Кроме того, ожидается снижение вклада жилищно-коммунальных услуг и цен на топливо в формирование инфляции.
Прогноз на более отдаленные годы также демонстрирует оптимизм. По расчетам Нацбанка, к концу 2027 года инфляция замедлится до 5,5–7,5%, а в 2028 году она приблизится к целевому показателю в 5%. Такие цифры, по мнению регулятора, создадут более стабильную экономическую среду и поддержат покупательскую способность населения.
Тимур Сулейменов отметил, что проинфляционные риски несколько снизились. Это связано с умеренной реакцией цен на недавнее изменение ставки НДС, что, по его словам, подтверждает эффективность текущей налоговой политики в стабилизации цен.
Сегодня же Национальный банк подтвердил решение сохранить базовую ставку на уровне 18%. Глава регулятора добавил, что в течение 2026 года возможен её пересмотр и снижение, если экономическая ситуация позволит.
"Снижение базовой ставки создаст дополнительные условия для удешевления кредитов и поддержки деловой активности, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему снижению инфляции", — подчеркнул Тимур Сулейменов.
