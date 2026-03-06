«Казахстан не оставляет своих» — Токаев о роли казахстанского паспорта в защите граждан

Президент Республики Казахстан Касым‑Жомарт Токаев подчеркнул, что государство обеспечивает безопасность своих граждан где бы они ни находились, а казахстанский паспорт с каждым годом укрепляет свой международный авторитет. Глава государства отметил важность единства нации и защищённости гражданской принадлежности к Казахстану. Он также подчеркнул, что бирюзовый паспорт стал символом национальной идентичности и гарантией прав казахстанцев за рубежом, предаёт Lada.kz со ссылкой на “НЕХабар” .

Защита граждан за границей

Президент Республики Казахстан Касым‑Жомарт Токаев вновь подчеркнул значимость казахстанского паспорта как основного инструмента защиты граждан страны за рубежом. По его словам, государство строго придерживается принципа, что каждый гражданин находится под защитой своего государства, независимо от того, где он проживает или путешествует.

Международный авторитет паспорта

Токаев отметил, что с каждым годом ростет международный авторитет казахстанского паспорта и его влияние в глобальном сообществе. Он подчеркнул, что документ служит не только официальным удостоверением личности, но и символом общего гражданского права, обеспечивающего социальные и правовые гарантии для казахстанцев.

Символ национальной идентичности

Глава государства обратил внимание, что бирюзовый паспорт — это не просто документ, а маркер национальной идентичности и принадлежности к единой общине казахстанцев, объединяющей людей разных этносов, культур и социальных групп. Он отметил, что казахстанский паспорт получил признание и уважение в международном пространстве, а его сила возрастает год от года благодаря стабильной внутренней политике и внешнеполитическому курсу.

Помощь и поддержка за рубежом

Токаев также напомнил, что государство последовательно реализует меры по защите своих граждан в зарубежных странах, оперативно организуя помощь и эвакуацию в сложных ситуациях, когда это требуется. Он подчеркнул, что такая политика направлена на укрепление доверия граждан к государственным институтам и достижение высокого уровня социальной стабильности.

Безопасность и правовая защита внутри страны

По словам президента, укрепление роли казахстанского паспорта также отражает высокий уровень безопасности, правовой защиты и уважения к правам человека в самой Республике Казахстан, что дополнительно повышает привлекательность страны на международной арене.