18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.03.2026, 18:09

«Казахстан не оставляет своих» — Токаев о роли казахстанского паспорта в защите граждан

Новости Казахстана 0 428

Президент Республики Казахстан Касым‑Жомарт Токаев подчеркнул, что государство обеспечивает безопасность своих граждан где бы они ни находились, а казахстанский паспорт с каждым годом укрепляет свой международный авторитет. Глава государства отметил важность единства нации и защищённости гражданской принадлежности к Казахстану. Он также подчеркнул, что бирюзовый паспорт стал символом национальной идентичности и гарантией прав казахстанцев за рубежом, предаёт Lada.kz  со ссылкой на “НЕХабар”.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Защита граждан за границей

Президент Республики Казахстан Касым‑Жомарт Токаев вновь подчеркнул значимость казахстанского паспорта как основного инструмента защиты граждан страны за рубежом. По его словам, государство строго придерживается принципа, что каждый гражданин находится под защитой своего государства, независимо от того, где он проживает или путешествует.

Международный авторитет паспорта

Токаев отметил, что с каждым годом ростет международный авторитет казахстанского паспорта и его влияние в глобальном сообществе. Он подчеркнул, что документ служит не только официальным удостоверением личности, но и символом общего гражданского права, обеспечивающего социальные и правовые гарантии для казахстанцев.

Символ национальной идентичности

Глава государства обратил внимание, что бирюзовый паспорт — это не просто документ, а маркер национальной идентичности и принадлежности к единой общине казахстанцев, объединяющей людей разных этносов, культур и социальных групп. Он отметил, что казахстанский паспорт получил признание и уважение в международном пространстве, а его сила возрастает год от года благодаря стабильной внутренней политике и внешнеполитическому курсу.

Помощь и поддержка за рубежом

Токаев также напомнил, что государство последовательно реализует меры по защите своих граждан в зарубежных странах, оперативно организуя помощь и эвакуацию в сложных ситуациях, когда это требуется. Он подчеркнул, что такая политика направлена на укрепление доверия граждан к государственным институтам и достижение высокого уровня социальной стабильности.

Безопасность и правовая защита внутри страны

По словам президента, укрепление роли казахстанского паспорта также отражает высокий уровень безопасности, правовой защиты и уважения к правам человека в самой Республике Казахстан, что дополнительно повышает привлекательность страны на международной арене.

5
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь