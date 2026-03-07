18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.03.2026, 20:28

Казахстан меняет правила игры с пенсионными активами

Новости Казахстана 0 424

В Казахстане разрабатываются новые меры по активизации участия пенсионных накоплений в фондовом рынке. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Нуржан Турсунханов на CFO Summit, подчеркнув необходимость реформирования системы управления пенсионными средствами, передает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Пенсионные накопления сосредоточены у государства

По данным Турсунханова, в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) на данный момент аккумулировано около 25 триллионов тенге. При этом практически вся сумма – 99,7% – находится в доверительном управлении Нацбанка, что делает государство фактически главным управляющим пенсионными активами.

«К сожалению, у нас выбор вкладчиков работает слабо. Люди почти не участвуют в процессе управления своими средствами. Я считаю, что у каждого вкладчика должен быть выбор, чтобы они могли доверять частным управляющим и активнее инвестировать», – отметил представитель АРРФР.

Восстановление доверия и стимулы для вкладчиков

Регулятор планирует внедрить меры, которые будут стимулировать передачу пенсионных средств частным компаниям. По словам Нуржана Турсунханова, ранее существовавший институт доверия к частным управляющим был утрачен, и теперь необходимо его восстановить.

«Нужно вернуть доверие и создать стимулы для вкладчиков. Сегодня существует множество ограничений: государственные и частные управляющие не находятся в равных условиях, включая наличие госгарантий и ограничений на использование средств для покупки жилья», – подчеркнул спикер.

Консультации с ключевыми органами и ожидаемые изменения

Турсунханов сообщил, что вопросы реформирования системы управления пенсионными активами обсуждаются с Министерством труда и Нацбанком. Цель – уже к лету представить конкретные изменения, которые позволят создать стимулы для перехода вкладчиков к частным управляющим компаниям.

«Как только появится полноценный институт долгосрочного инвестора, каким и являются пенсионные активы, мы сможем вернуть прежнюю привлекательность и стабильность на рынок ценных бумаг», – резюмировал зампред АРРФР.

Новый взгляд на пенсионные средства

Эксперты считают, что активное вовлечение пенсионных накоплений в частное управление способно не только увеличить доходность для вкладчиков, но и существенно оживить фондовый рынок Казахстана. Создание равных условий для государственных и частных управляющих, а также внедрение стимулов для инвесторов, может стать ключевым фактором в долгосрочной стабильности финансовой системы страны.

Возвращение доверия к пенсионным активам и расширение участия частных компаний на рынке может стать переломным моментом в развитии казахстанской экономики, открывая новые возможности для инвестиций и роста фондового рынка.

1
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь