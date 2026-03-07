Казахстан меняет правила игры с пенсионными активами

В Казахстане разрабатываются новые меры по активизации участия пенсионных накоплений в фондовом рынке. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Нуржан Турсунханов на CFO Summit, подчеркнув необходимость реформирования системы управления пенсионными средствами, передает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Пенсионные накопления сосредоточены у государства

По данным Турсунханова, в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) на данный момент аккумулировано около 25 триллионов тенге. При этом практически вся сумма – 99,7% – находится в доверительном управлении Нацбанка, что делает государство фактически главным управляющим пенсионными активами.

«К сожалению, у нас выбор вкладчиков работает слабо. Люди почти не участвуют в процессе управления своими средствами. Я считаю, что у каждого вкладчика должен быть выбор, чтобы они могли доверять частным управляющим и активнее инвестировать», – отметил представитель АРРФР.

Восстановление доверия и стимулы для вкладчиков

Регулятор планирует внедрить меры, которые будут стимулировать передачу пенсионных средств частным компаниям. По словам Нуржана Турсунханова, ранее существовавший институт доверия к частным управляющим был утрачен, и теперь необходимо его восстановить.

«Нужно вернуть доверие и создать стимулы для вкладчиков. Сегодня существует множество ограничений: государственные и частные управляющие не находятся в равных условиях, включая наличие госгарантий и ограничений на использование средств для покупки жилья», – подчеркнул спикер.

Консультации с ключевыми органами и ожидаемые изменения

Турсунханов сообщил, что вопросы реформирования системы управления пенсионными активами обсуждаются с Министерством труда и Нацбанком. Цель – уже к лету представить конкретные изменения, которые позволят создать стимулы для перехода вкладчиков к частным управляющим компаниям.

«Как только появится полноценный институт долгосрочного инвестора, каким и являются пенсионные активы, мы сможем вернуть прежнюю привлекательность и стабильность на рынок ценных бумаг», – резюмировал зампред АРРФР.

Новый взгляд на пенсионные средства

Эксперты считают, что активное вовлечение пенсионных накоплений в частное управление способно не только увеличить доходность для вкладчиков, но и существенно оживить фондовый рынок Казахстана. Создание равных условий для государственных и частных управляющих, а также внедрение стимулов для инвесторов, может стать ключевым фактором в долгосрочной стабильности финансовой системы страны.

Возвращение доверия к пенсионным активам и расширение участия частных компаний на рынке может стать переломным моментом в развитии казахстанской экономики, открывая новые возможности для инвестиций и роста фондового рынка.