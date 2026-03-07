Сколько придется заплатить за «чужое» парковочное место в Казахстане

В 2026 году в Казахстане увеличились штрафы за нарушение правил парковки, и теперь водителям за такие нарушения может грозить существенное взыскание, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Pixabay

С начала 2026 года в Казахстане выросли размеры административных штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения, в том числе за неправильную парковку автомобилей. Теперь водителям за подобные нарушения может грозить взыскание до 43 250 тенге.

Повышение штрафов связано с ростом месячного расчетного показателя (МРП). С 1 января 2026 года его размер установлен на уровне 4 325 тенге, тогда как в 2025 году он составлял 3 932 тенге. Поскольку большинство административных взысканий в стране привязано именно к этому показателю, суммы штрафов автоматически увеличились примерно на 10 процентов.

Согласно статье 597 КоАП РК, стандартное нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства предусматривает штраф в размере 5 МРП. В 2026 году это составляет 21 625 тенге. Такая санкция применяется, например, если водитель припарковал автомобиль в месте, где стоянка запрещена.

Более серьезные нарушения караются строже. Так, парковка на тротуарах, газонах, клумбах, детских или спортивных площадках, а также стоянка, создающая препятствие для движения других транспортных средств, влечет штраф в размере 10 МРП. В текущем году это 43 250 тенге. Аналогичное наказание предусмотрено и за занятие парковочных мест, предназначенных для людей с инвалидностью.

Отдельная ответственность предусмотрена за уклонение от оплаты платной парковки. За такое нарушение водителю грозит штраф в размере 1 МРП, что в 2026 году составляет 4 325 тенге. Если же подобное нарушение повторяется в течение года, сумма увеличивается до 2 МРП – 8 650 тенге.

При повторных нарушениях наказание становится еще строже. Если водитель вновь нарушит правила остановки или стоянки в течение года, штраф может увеличиться до 10 МРП. В свою очередь, повторная парковка на тротуарах или в местах, создающих препятствия для движения транспорта, наказывается штрафом в размере 15 МРП, что в 2026 году составляет 64 875 тенге.