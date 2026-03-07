18+
07.03.2026, 10:39

Почему на счетах ЕНПФ у казахстанцев иногда появляется «минус»: объяснение фонда

Новости Казахстана 0 507

Иногда вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) фиксируют временный убыток на своих счетах – в ЕНПФ рассказали, с чем это связано, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Казахстане некоторые вкладчики ЕНПФ заметили временные убытки на своих счетах. Один из жителей страны сообщил, что только за февраль 2026 года его инвестиционный доход оказался в минусе на 59 тысяч тенге. По словам эксперта, такие изменения могут быть связаны с колебаниями курса доллара и особенностями размещения средств фонда.

Инвестиционный доход пенсионных накоплений формируется за счет вложений перечисляемой части зарплаты (обычно 10%) в различные финансовые инструменты. Фонд передает эти средства Нацбанку и управляющим компаниям, которые размещают их в акции, облигации, банки и другие активы. Если инвестиции приносят прибыль, она учитывается на счетах вкладчиков. В случае убытка сумма может временно уменьшаться.

В ЕНПФ пояснили, что инвестиционный доход может быть как положительным, так и отрицательным. Основные факторы временных убытков – колебания валютных курсов и изменение рыночной стоимости ценных бумаг. Например, укрепление тенге относительно доллара снижает валютные активы при пересчете, тогда как ослабление национальной валюты увеличивает их стоимость.

Также фонд отметил, что на доходность в 2025 году повлияли укрепление тенге с 525 до 505 тенге за доллар, а также снижение рыночной стоимости государственных ценных бумаг на фоне повышения их доходности и роста инфляции.

Несмотря на отдельные периоды временного снижения, общая цель управления пенсионными накоплениями – долгосрочное получение прибыли. В ЕНПФ подчеркнули, что итоговый доход за 2025 год был положительным и составил 1,7 триллиона тенге, а номинальная доходность пенсионных активов – 7,43%.

Государственная гарантия обеспечивает сохранность обязательных пенсионных взносов с учетом инфляции. При выходе на пенсию проверяется, насколько выросли накопления за весь период. Если доходность окажется ниже инфляции, государство компенсирует разницу из бюджета. Если доходность равна или превышает инфляцию, компенсация не требуется. В случае передачи части средств частным инвестиционным компаниям минимальный уровень доходности обеспечивает сама компания.

