Вниманию казахстанцев! Некоторые системы комитета госдоходов будут недоступны 8 марта

В Комитете государственных доходов (КГД) Казахстана предупредили о запланированных технических работах на своих информационных системах, передает Lada.kz.
Об предстоящих мероприятиях предупредили в пресс-службе ведомства.
В связи с проведением АО НИТ работ на стороне ШЭП/ВШЭП информационные системы КГД периодически не будут доступны 8 марта в период с 02:00 до 07:00 часов, - сказано в официальном сообщении.
Участникам внешнеэкономической деятельности рекомендуется заранее произвести оплату ТПиН с целью образования положительного сальдо на лицевом счете.
