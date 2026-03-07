Вниманию казахстанцев! Некоторые системы комитета госдоходов будут недоступны 8 марта

Об предстоящих мероприятиях предупредили в пресс-службе ведомства.

В связи с проведением АО НИТ работ на стороне ШЭП/ВШЭП информационные системы КГД периодически не будут доступны 8 марта в период с 02:00 до 07:00 часов, - сказано в официальном сообщении.