07.03.2026, 13:29

Роза Рымбаева объяснила, почему после смерти мужа не вышла замуж снова

Новости Казахстана

Казахстанская певица Роза Рымбаева рассказала о трудностях жизни после потери супруга и объяснила, почему не искала новую любовь, несмотря на поклонников, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: instagram.com/rozarymbaeva/
Фото: instagram.com/rozarymbaeva/

Легендарная казахстанская певица Роза Рымбаева поделилась воспоминаниями о непростом периоде своей жизни после смерти мужа. В новом выпуске программы «Зamandas» на YouTube она рассказала, как оставшись одна с двумя сыновьями продолжала гастролировать и одновременно воспитывать детей.

Артистка отметила, что ей приходилось совмещать работу, сцены и материнские обязанности. По её словам, именно дети стали главной мотивацией продолжать трудиться и не сдаваться даже в самые сложные моменты. Она подчеркнула, что для них она была и папой, и мамой, и спонсором, и директором – для них она выполняла множество ролей одновременно.

Что касается вопроса о втором браке, Рымбаева призналась, что несмотря на поклонников, ни один мужчина не соответствовал её требованиям.

Я общалась с людьми, были поклонники, но они не дотягивали до того уровня, который я хотела видеть рядом с собой. Этот человек должен мыслить наравне со мной, на одном уровне, как творческий человек. Он должен быть моим партнёром не только в жизни, но и в творчестве, на сцене. Мне должно быть с ним интересно. Он должен тянуть меня вперёд, а не я его. Вообще я считаю, что мужчина должен быть выше женщины – тогда мы, женщины, смотрим на него с восхищением, стараемся для него, поддерживаем его, - делится певица.

Рымбаева также отметила, что после смерти мужа она не искала нового человека, так как рядом всегда были дети. В одном из эпизодов она шутливо спросила младшего сына о его отношении к её возможному замужеству, на что ребёнок ответил, что не хотел бы этого. Певица подчеркнула, что никогда серьёзно не задумывалась о повторном браке и не представляет, как её сыновья отнеслись бы к появлению другого мужчины в её жизни.

2
0
1
