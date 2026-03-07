В Лос-Анджелесе сгорел дом казахстанского боксера

Дом казахстанского профессионального боксера Мадияра Ашкеева в Лос-Анджелесе пострадал от пожара, передает Lada.kz со ссылкой на АкЖайык .

Фото: кадр видео

В Лос-Анджелесе произошел пожар в доме казахстанского боксера Мадияра Ашкеева. О происшествии сообщил сам спортсмен.

По его словам, возгорание началось около четырех часов дня, когда семья собиралась отправиться на ауызашар к другу. Ашкеев рассказал, что сначала почувствовал запах гари внутри дома. Когда он открыл дверь гаража, то увидел, что значительная часть здания уже охвачена огнем, а вокруг поднимается густой черный дым.

Боксер отметил, что им удалось оперативно вывести всех членов семьи на улицу. В результате пожара никто не пострадал.

После происшествия семья спортсмена временно разместилась у друзей.

Мадияр Ашкеев выступает на профессиональном ринге с 2019 года. За это время он провел 15 поединков, одержав 14 побед, семь из которых завершил нокаутом. Единственное поражение казахстанский боксер потерпел в декабре 2020 года в бою против американца Чарльза Конуэлла.

Кроме того, Ашкеев является бронзовым призером чемпионата Казахстана 2014 года среди любителей, а также обладателем бронзовой медали Всемирной серии бокса в составе команды Astana Arlans.