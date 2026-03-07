Напал на медика – получи срок: в Казахстане вступили в силу новые нормы УК

С 7 марта 2026 года в Казахстане начала действовать новая норма Уголовного кодекса, предусматривающая до 12 лет лишения свободы за насилие и угрозы в отношении медицинских работников, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро.
Сегодня, 7 марта, в Казахстане вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, направленные на усиление ответственности за нападения на медицинских работников.
Поправки были разработаны и приняты по поручению главы государства и предусматривают введение новой статьи, устанавливающей уголовную ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и безопасность медицинских работников, а также водителей бригад скорой медицинской помощи при исполнении ими служебных обязанностей.
Согласно новым нормам законодательства:
Одновременно с изменениями в законодательстве в медицинских учреждениях внедряются дополнительные меры по обеспечению безопасности медиков на рабочих местах. В среднесрочной перспективе планируется:
По данным ведомства, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 280 случаев нападений на врачей, фельдшеров, медицинских сестер и других работников системы здравоохранения.
