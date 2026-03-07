18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.03.2026, 17:12

Напал на медика – получи срок: в Казахстане вступили в силу новые нормы УК

Новости Казахстана 0 538

С 7 марта 2026 года в Казахстане начала действовать новая норма Уголовного кодекса, предусматривающая до 12 лет лишения свободы за насилие и угрозы в отношении медицинских работников, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Сегодня, 7 марта, в Казахстане вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, направленные на усиление ответственности за нападения на медицинских работников.

Поправки были разработаны и приняты по поручению главы государства и предусматривают введение новой статьи, устанавливающей уголовную ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и безопасность медицинских работников, а также водителей бригад скорой медицинской помощи при исполнении ими служебных обязанностей.

Согласно новым нормам законодательства:

  • за угрозу применения насилия предусмотрено наказание в виде штрафа от 200 до 500 месячных расчетных показателей (МРП), либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы сроком до 300 часов, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет;
  • если подобные действия совершены при отягчающих обстоятельствах, наказание ужесточается – от двух до трех лет ограничения или лишения свободы;
  • за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, предусмотрен штраф от 500 до 1000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы сроком от двух до трех лет;
  • применение насилия, опасного для жизни и здоровья, будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет, а при наличии отягчающих обстоятельств – от 7 до 12 лет.

Одновременно с изменениями в законодательстве в медицинских учреждениях внедряются дополнительные меры по обеспечению безопасности медиков на рабочих местах. В среднесрочной перспективе планируется:

  • обеспечить более 2100 фельдшеров видеожетонами;
  • установить тревожные кнопки в 636 приемных отделениях;
  • интегрировать системы видеонаблюдения с интеллектуальной аналитикой;
  • поддерживать круглосуточные полицейские посты в 152 стационарах страны.

По данным ведомства, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 280 случаев нападений на врачей, фельдшеров, медицинских сестер и других работников системы здравоохранения.

