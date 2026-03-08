18+
07.03.2026, 19:16

Казахстанцам советуют отказаться от поездок в эти страны: МИД предоставил список

Новости Казахстана

В связи с продолжающимися боевыми действиями и закрытием воздушного пространства, министерство иностранных дел Казахстана рекомендует гражданам воздержаться от поездок в ряд стран региона, передает Lada.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Министерство иностранных дел Казахстана выпустило официальное предупреждение для своих граждан относительно поездок в страны Ближнего Востока. Ведомство призвало воздержаться от путешествий в регионы, где продолжаются военные конфликты и нестабильная обстановка, а также где закрыто воздушное пространство.

В список стран, посещение которых временно не рекомендуется, вошли:

  • Бахрейн;
  • Египет;
  • Израиль;
  • Йемен;
  • Иордания;
  • Ирак;
  • Иран;
  • Катар;
  • Королевство Саудовская Аравия;
  • Кувейт;
  • Ливан;
  • ОАЭ;
  • Оман;
  • Сирия.

Находящихся в регионе казахстанских граждан вновь призываем принимать повышенные меры личной безопасности, воздерживаться от посещения потенциально опасных районов, выполнять указания местных властей, в том числе незамедлительно направляться в убежища / укрытия при ракетных угрозах, поддерживать связь с загранучреждениями РК, туроператорами и авиаперевозчиками, - заключили в ведомстве.

