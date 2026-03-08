Казахстанцам советуют отказаться от поездок в эти страны: МИД предоставил список

В связи с продолжающимися боевыми действиями и закрытием воздушного пространства, министерство иностранных дел Казахстана рекомендует гражданам воздержаться от поездок в ряд стран региона, передает Lada.kz .

Фото: gov.kz

Министерство иностранных дел Казахстана выпустило официальное предупреждение для своих граждан относительно поездок в страны Ближнего Востока. Ведомство призвало воздержаться от путешествий в регионы, где продолжаются военные конфликты и нестабильная обстановка, а также где закрыто воздушное пространство.

В список стран, посещение которых временно не рекомендуется, вошли:

Бахрейн;

Египет;

Израиль;

Йемен;

Иордания;

Ирак;

Иран;

Катар;

Королевство Саудовская Аравия;

Кувейт;

Ливан;

ОАЭ;

Оман;

Сирия.