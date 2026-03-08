В Шымкенте из-за старой канализации обрушилась дорога (видео)

В микрорайоне «Оңтүстік» в Шымкенте произошло обрушение асфальта на улице Камысты, причиной стала авария канализационного коллектора, передает Lada.kz со ссылкой на Otyrar .

Фото: Pixabay

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено обрушение асфальтового покрытия на улице Камысты в микрорайоне Оңтүстік города Шымкента.

Как сообщили специалисты ТОО «Су ресурстары Маркетингі», причиной инцидента стала авария канализационного коллектора диаметром 1000 миллиметров, который был построен еще в 1968 году. Из-за его повреждения произошло разрушение дорожного полотна.

После происшествия участок дороги оперативно оградили в целях обеспечения безопасности.

В настоящее время сотрудники предприятия проводят восстановительные и ремонтные работы. Для ликвидации последствий аварии задействованы специализированная техника и рабочие бригады. На месте работают бетононасосы, грузовые автомобили, очистительная техника и экскаватор.

По данным специалистов, основной причиной произошедшего стал износ трубопровода.

Работы по устранению аварии и восстановлению дорожного покрытия ведутся в усиленном режиме.