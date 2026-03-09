Кресла зашатались: директора школ в Казахстане могут потерять свои должности

В системе образования Казахстана готовятся важные кадровые изменения, которые напрямую затронут руководителей школ. В Министерстве просвещения заявили о необходимости пересмотра подходов к управлению учебными заведениями. По словам главы ведомства Жулдыз Сулейменовой, должность директора школы больше не должна рассматриваться как фактически пожизненная, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Как сообщили в пресс-службе министерства, на протяжении многих лет в Казахстане существовала практика, когда директора школ могли занимать свои посты десятилетиями — вплоть до выхода на пенсию. Однако в современных условиях такая модель управления, по мнению ведомства, уже не отвечает требованиям времени и нуждается в обновлении.

О предстоящих нововведениях министр рассказала в эфире программы «Түйін» на телеканале «24KZ», подчеркнув, что система образования должна стать более динамичной и открытой для профессионального роста педагогов.

Почему систему решили изменить

По словам министра просвещения, в стране сегодня работает большое количество квалифицированных и инициативных педагогов, обладающих лидерскими качествами и управленческим потенциалом. Многие из них готовы взять на себя ответственность за руководство школами, однако существующая система не всегда дает им возможность реализовать свои амбиции.

Жулдыз Сулейменова отметила, что современная школа нуждается не только в опытных педагогах, но и в сильных управленцах, способных эффективно организовывать образовательный процесс, внедрять новые подходы и развивать коллектив.

Именно поэтому в министерстве считают необходимым сформировать систему, которая позволит выявлять талантливых менеджеров в сфере образования. По мнению главы ведомства, директор школы должен быть не просто административной фигурой, а лидером, способным двигать образовательное учреждение вперед и создавать условия для развития учеников и учителей.

В связи с этим принцип «одна должность на десятилетия» планируется постепенно пересмотреть.

Ротация директоров школ

Одним из ключевых изменений может стать введение системы ротации директоров школ. В Министерстве просвещения уже обсуждается соответствующий приказ, который должен установить новые правила пребывания руководителей на своих постах.

Предлагается внедрить специальный формат сроков работы. Для городских школ рассматривается модель «2+2». Это означает, что директор сможет занимать свою должность определенный период, после чего его работа будет оцениваться и приниматься решение о возможном продлении полномочий.

Для сельских школ обсуждается иной вариант — «3+3». Такой подход объясняется особенностями сельских населенных пунктов, где кадровые ресурсы ограничены, а поиск новых руководителей может быть более сложным.

По словам представителей министерства, подобная система позволит не только поддерживать управленческую эффективность школ, но и открывать новые возможности для профессионального роста педагогов.

Решение примут до нового учебного года

В настоящее время вопрос находится на стадии детальной проработки. Над инициативой работает специальная рабочая группа, в которую входят представители системы образования и профильные эксперты.

Им предстоит определить конкретные механизмы реализации реформы, а также учесть все возможные риски и особенности различных регионов страны.

Ожидается, что окончательное решение по введению ротации директоров школ будет принято до начала следующего учебного года. После этого новые правила могут начать постепенно внедряться в образовательных учреждениях Казахстана.

В Министерстве просвещения подчеркивают, что главная цель предлагаемых изменений — повысить качество управления школами и создать более гибкую и современную систему образовательного менеджмента. По мнению ведомства, такие меры должны способствовать развитию казахстанских школ и открытию новых возможностей для талантливых педагогов.