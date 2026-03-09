Дорогая моя Lada: Казахстан вводит налог на российское происхождение автомобилей и «убивает» рынок

Рынок легковых автомобилей в Казахстане может кардинально измениться: российские машины, прежде доступные и востребованные, могут подорожать в десятки раз из-за новых правил утилизационного сбора. Эксперты предупреждают, что инициатива властей республики угрожает стабильному присутствию «АвтоВАЗа» на местном рынке, а сами покупатели могут отказаться от российских автомобилей вовсе, сообщает Lada.kz.

Фото: Tricky_Shark / Shutterstock / FOTODOM

«АвтоВАЗ» на страже интересов

В пресс-службе «АвтоВАЗа» сообщили Autonews.ru, что внимательно отслеживают ситуацию в Казахстане. Дело касается пересмотра условий ввоза автомобилей из стран ЕАЭС — России, Белоруссии, Армении и Киргизии — и возможного введения новой схемы расчета утилизационного сбора.

Наибольший удар ожидается именно по российским и белорусским моделям, в то время как армянские и киргизские автомобили смогут сохранять текущие условия ввоза.

«Казахстан является важным для нас рынком, и мы следим за развитием ситуации», — подчеркнули в пресс-службе автопроизводителя.

Российский бренд набирает популярность

По данным Казахстанского автомобильного союза, в январе 2026 года Lada заняла 11-е место в рейтинге самых продаваемых марок, реализовав 184 автомобиля. За весь 2025 год продажи отечественных машин в республике составили 2,8 тысячи единиц, что в 1,6 раза превышает показатели 2024 года и позволило бренду подняться на 17-е место.

Однако новые правила утилизационного сбора могут полностью изменить динамику продаж, сделав Lada недоступной для многих покупателей.

Что планируют изменить

Проект приказа Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана предполагает корректировку коэффициентов при начислении утильсбора для автомобилей и самоходной сельхозтехники, импортируемой из России и Белоруссии. Цель инициативы — устранить дисбаланс между странами ЕАЭС и создать равные условия для производителей.

При этом, по словам разработчиков, ставки для автотранспортных средств из Армении, Киргизии и других стран останутся прежними. «Не меняются действующие в Республике Казахстан ставки утилизационного платежа для транспортных средств из Армении, Киргизии и других государств, не входящих в ЕАЭС», — уточняется в документе.

Почему это нужно Казахстану

По мнению казахстанских чиновников, действующий порядок ввоза российских и белорусских автомобилей создает торговый дисбаланс внутри ЕАЭС. В частности, при расчете утилизационного сбора учитывается разница ставок НДС между странами, что увеличивает стоимость российских машин на внутреннем рынке Казахстана.

Кроме того, проект направлен на выравнивание условий для сельхозтехники. В республике выпускают машины российских и белорусских марок по лицензии, однако на рынок параллельно поступает готовая техника из этих стран, что противоречит условиям соглашений. Повышающий коэффициент призван ограничить подобную практику.

Насколько вырастет «утиль»

Согласно проекту, новые ставки затронут легковые автомобили категории M1, пассажирские транспортные средства категории M2 и M3, самоходные шасси N1–N3, а также тракторы мощностью свыше 60 л.с. Сейчас утильсбор при ввозе легковушки в Казахстан составляет около 757 тысяч тенге (примерно 117 тысяч рублей).

После введения коэффициента для автомобилей с двигателями 1–2 литра платеж может взлететь до 29,4 миллиона тенге (около 4,6 млн рублей) на машину. В итоге популярные модели Lada Granta, Vesta и Largus SW могут стоить от 5 до 6 миллионов рублей, что делает их крайне неконкурентоспособными на рынке.

Кто окажется под ударом

Наибольшие потери понесут автомобили с двигателями 1–2 литра — сегмент, который наиболее популярен в Казахстане. Сюда входят такие модели «АвтоВАЗа», как Lada Granta, Lada Vesta и Lada Largus SW. Подорожание в десятки раз может полностью отбить интерес покупателей к российским автомобилям.

Экспертная оценка

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин подчеркнул, что новые правила в первую очередь ударят по продукции «АвтоВАЗа». По его словам, другие российские марки, конкурентоспособные по цене в Казахстане, просто не выпускаются.

Независимый эксперт Алексей Тузов отмечает, что инициатива Казахстана направлена на выравнивание правил внутри ЕАЭС и устранение различий в тарифах.