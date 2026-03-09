18+
09.03.2026, 15:13

Почему в Казахстане на бюллетенях «исчезают» чернила — официальный комментарий СЦК

В социальных сетях вновь появились видеоролики, которые якобы фиксируют вброс бюллетеней и нарушения на избирательных участках. Видео с «исчезающими чернилами», быстро набирающее просмотры, вызвало волну обсуждений в казахстанском сегменте интернета. Однако эксперты из Центра по борьбе с дезинформацией при СЦК поспешили успокоить общественность, отметив, что большинство таких материалов не имеют отношения к реальным событиям в Казахстане, сообщает Lada.kz.

Фото: ortcom.kz
Фото: ortcom.kz

Анализ показал: ролики старые и зарубежные

В официальном Telegram-канале СЦК сообщили, что большинство видео, распространяемых в последние дни, были сняты за пределами страны и в разное время. Среди них есть как постановочные, так и модифицированные записи, распространявшиеся ранее в интернете.

Примером служит ролик с «исчезающими чернилами», который впервые появился в сети в 2019 году и неоднократно становился вирусным в России, Украине и Кыргызстане. Центр по борьбе с дезинформацией зафиксировал также более 30 уникальных видеозаписей о якобы «вбросах» бюллетеней, часть из которых публиковалась 10–15 и более лет назад.

Опасная технология информационных провокаций

Специалисты отмечают, что распространение таких материалов — это одна из самых распространенных технологий информационных провокаций. Цель таких публикаций — подорвать доверие общества к процессу голосования, создавая искажённое представление о выборах и референдумах.

«По мере приближения даты референдума могут появляться более сложные формы манипуляций, включая дипфейк-видео, имитирующие якобы реальные события или заявления должностных лиц», — предупреждают эксперты СЦК.

Призыв к бдительности

Центр по борьбе с дезинформацией призывает граждан критически относиться к подобным материалам, проверять источники информации и воздерживаться от их распространения.

Кроме того, казахстанцам напоминают о том, что правоохранительные органы ведут постоянный мониторинг информационного пространства. Намеренное распространение заведомо ложной информации может повлечь за собой правовые последствия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

